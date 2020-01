Prezidentka: Správa o zadržaní Trnku je pre Slovensko prelomová

Správa o zadržaní jedného z bývalých najmocnejších mužov v štáte, Dobroslava Trnku, je pre spravodlivosť na Slovensku prelomová. Tvrdí to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti v reakcii na štvrtkové zadržanie Trnku v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa.

„Platilo by to tiež o hociktorom inom štáte, kde by sa šéf prokuratúry ocitol za mrežami a čelil by rozhodovaniu o väzobnom stíhaní za trestnú činnosť,“ uviedla Čaputová. „Aby mohol nastať v našej justícii skutočne očistný proces, potrebujeme poznať pravdu a tú sa, verím, dozvieme v spravodlivom procese s pánom Trnkom aj so všetkými ďalšími, ktorí sa s ním na zneužívaní spravodlivosti podieľali,“ vyjadrila sa prezidentka.

Úlohou prokuratúry, súdov a polície podľa nej aj naďalej zostáva vysporiadať sa s tými z vlastných radov, ktorých kredit vyvoláva oprávnené pochybnosti verejnosti a znižuje autoritu a dôveryhodnosť týchto inštitúcií. „Každý krok k očiste dôveru posilňuje,“ uzavrela.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali vo štvrtok bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa a obvinili ho. Trnku podľa zverejnenej fotografie zadržali v jeho dome v Hamuliakove. Vyšetrovateľ NAKA obvinil ešte v decembri minulého roka Trnku za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skutku sa mal dopustiť v rokoch 2007 až 2014, po tom, ako neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní nahrávku z kauzy Gorila.