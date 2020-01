Čína a USA podpísali prvú fázu obchodnej dohody

„Podpisom 1. fázy historickej obchodnej dohody sme spolu s Čínou dnes urobili významný krok smerom k budúcemu férovému a vzájomne výhodnému obchodu,“ vyhlásil Trump, podľa ktorého dohoda „napráva bývalé krivdy a umožní dosiahnuť ekonomickú spravodlivosť pre amerických pracujúcich“.

Čínsky prezident Si Ťin-pching v liste Trumpovi, ktorý počas ceremónie pred podpisom dohody prečital Liou Che, uviedol, že dokončenie 1. fázy dohody je „dobré pre Čínu, Spojené štáty a celý svet“. Podobne Liou Che dodal, že „jediným správnym riešením je spolupráca“.

Najmä Washington si od prvej fázy dohody, ktorá by do platnosti mala vstúpiť na budúci mesiac, veľa sľubuje. Čína sa totiž zaviazala v priebehu dvoch rokov zvýšiť nákup amerických tovarov a služieb oproti roku 2017 o 200 miliárd USD (179,50 miliardy eur). Z toho dovoz agroproduktov by mal dosiahnuť niekoľko desiatok miliárd dolárov.

Deficit USA voči Číne v obchode s tovarom, ktorý v roku 2018 dosiahol až 420 miliárd USD, by sa tak mohol znížiť. V oblasti služieb zaznamenali USA v roku 2018 s Čínou malý prebytok, približne na úrovni 40,5 miliardy USD.

Peking by počas nasledujúcich dvoch rokov mal zvýšiť nákup priemyselných tovarov z USA o 75 miliárd USD. Ako tento týždeň dodal zdroj oboznámený s informáciami pre agentúru Reuters, mali by zahrnovať lietadlá, autá a komponenty, poľnohospodárske stroje a zdravotnícke prístroje.

Čína by okrem toho mala zvýšiť dovoz energií zhruba o 50 miliárd USD a služieb o 40 miliárd USD. Podľa ekonomického poradcu Bieleho domu Larryho Kudlowa by malo ísť najmä o služby v oblasti finančného sektora.

Výmenou za to USA zrušili plány na zavedenie ciel v polovici decembra na ďalší čínsky tovar za 160 miliárd USD. Zároveň, ako dodala AP, znížili o polovicu na 7,5 % existujúce clá na čínske produkty v hodnote 110 miliárd USD.

Podľa viacerých ekonómov však prvá fáza dohody nepovedie k výrazným zmenám v čínskom systéme, ako sú napríklad vysoké dotácie pre čínske podniky. Práve tie boli jedným z dôvodov, prečo Trump začal so zavádzaním ciel voči Číne v lete 2018.

Washington však informoval, že komplikovanejšie témy sa budú riešiť v rámci ďalších kôl rokovaní. Súčasná prvá fáza zároveň zahrnuje mechanizmus, ktorý by mal zabezpečiť dodržiavanie dohody a ako uviedol Kudlow, v prípade neplnenia podmienok v rámci prvej fázy dohody pristúpia USA k dodatočným opatreniam.

Zatiaľ nie je isté, kedy sa ďalšie kolá uskutočnia. Viacerí pozorovatelia očakávajú, že k výraznejšiemu pokroku pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA nedôjde.

(1 EUR = 1,1142 USD)