Za ľudí aj PS-Spolu kritizujú zotrvanie Mamojku na Ústavnom súde

Koalícia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu zase vidí dôvod na to, aby predseda ÚS SR Ivan Fiačan voči nemu inicioval disciplinárne konanie. Reagujú tak na stredajšiu výpoveď exsiskára Petra Tótha vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Mojmír Mamojka by sa mal okamžite vzdať funkcie sudcu Ústavného súdu. Ak tak neurobí, verím, že predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan začne v tejto veci okamžite konať,“ vyhlásil podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. Sudca totiž podľa neho svojím konaním mimoriadne závažným spôsobom znížil dôveru tohto súdu, ktorú sa inak ako „tvrdým vyvodzovaním zodpovednosti“ obnoviť nepodarí.

Informácie z Tóthovej výpovede považuje PS-Spolu za zásadné vo vzťahu k spôsobilosti Mamojku vykonávať funkciu sudcu Ústavného súdu. „Sme presvedčení o tom, že dnes je na stole dostatok dôvodov na to, aby predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan inicioval disciplinárne konanie voči sudcovi Mojmírovi Mamojkovi,“ uvádza koalícia. Zdôrazňuje, že predpokladom riadneho výkonu funkcie je schopnosť pôsobiť nezávisle a nestranne aj v očiach verejnosti.

Obžalovaný Marian Kočner v snahe dostať sa z väzby žiadal pomoc aj od sudcu Ústavného súdu SR Mojmíra Mamojku, ako tvrdil vo výpovedi Tóth. Za Mamojkom mal ísť aj osobne v lete 2018. Mal mu odniesť kópiu podania na Ústavný súd SR. „Povedal som mu, že ho pozdravuje pán Marian Kočner, že podal podnet a prosí, či by sa v tejto veci mohol angažovať... Povedal, že v poriadku. Tým sa to skončilo,“ priblížil. Tvrdí, že ho Marian Kočner považoval za svojho priateľa.

Mamojka jeho slová odmieta. „Nikto za mnou nebol a nikto ma neovplyvňoval,“ reagoval pre TASR. „Popieram to, je to absolútny nezmysel. Takémuto človeku sa nedá veriť ani to, ako sa volá,“ povedal. Deklaruje, že nikto za ním v tejto veci nebol a nikto ho ani neovplyvňoval. „Ja som sa s ním nikdy nestretol. Je to nezmysel a odpoveďou na to všetko je fakt, ako to skončilo na Ústavnom súde SR,“ skonštatoval ústavný sudca.