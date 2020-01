Tóth: Kočner sa snažil dostať z väzby pomocou Kováčika aj Mamojku

Obžalovaný Marian Kočner v snahe dostať sa z väzby žiadal pomoc aj od špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a sudcu Ústavného súdu SR Mojmíra Mamojku. Robiť to mal cez tzv. motáky, v ktorých odkazoval aj na expremiéra Roberta Fica (Smer-SD). Na stredajšom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka to uviedol niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth.

V jednom z odkazov od Mariana Kočnera z väzby bolo, aby Fico požiadal Mamojku o prijatie krokov, ktoré by viedli k jeho prepusteniu. Za Mamojkom mal ísť nakoniec osobne Tóth aj sám v lete 2018. Mal mu odniesť kópiu podania na Ústavný súd SR.

„Povedal som mu, že ho pozdravuje pán Marian Kočner, že podal podnet a prosí, či by sa v tejto veci mohol angažovať. On sa ešte raz opýtal, či je to podané. Povedal, že v poriadku. Tým sa to skončilo,“ priblížil. Tóth nedokázal povedať, či v obálke, ktorú dal Mamojkovi, boli aj peniaze. Tvrdí, že ho Marian Kočner považoval za svojho priateľa.

Marian Kočner chcel tiež podľa Tótha vedieť, či by cez špeciálneho prokurátora Kováčika zistil, aké sú vyhliadky jeho prepustenia z väzby. Rovnako, či by nemohol intervenovať u prokurátora Jána Šantu, ktorý rieši kauzu tzv. televíznych zmeniek. Dodal, že od Kováčika prišla cez podnikateľa Norberta Bödöra záporná odpoveď s tým, že Šanta by okamžite zvolal tlačovú konferenciu.

Tóth na súde povedal, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a ďalšia obžalovaná Alena Zsuzsová spoločne zosnovali Kuciakovu vraždu. Je však presvedčený o tom, že Bödör s vraždou nič nemal.

Zároveň vypovedal, že po vražde Kuciaka chcel nechať Bödör sledovať politikov vrátane politikov Smeru-SD, ktorí neboli v „tvrdom jadre“ strany. Exsiskár tvrdí, že politikov si mal podnikateľ aj nahrávať v nejakých priestoroch. Marian Kočner chcel podľa jeho výpovede zase nechať sledovať po vražde aj generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Tóth tvrdí, že obe žiadosti odmietol.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Marian Kočner si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Tóth bol v procese najprv utajeným svedkom. Neskôr sa však odtajnil a svedčil proti Marianovi Kočnerovi aj v kauze falšovania televíznych zmeniek.