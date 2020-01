Minister spravodlivosti Gábor Gál reagoval na výpoveď Zoltána Andruskóa

Na políciu má mať vplyv ten, kto vystupuje ako manažér polície, je oprávnený riadiť činnosť Policajného zboru. Po rokovaní vlády to v stredu uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) v odpovedi na otázku, týkajúcu sa výpovede Zoltána Andruskóa, upozorňujúceho na kontakty obvineného Mariana Kočnera s vedením polície a strany Smer-SD.

Podľa Gála by nikto iný nemal mať vplyv na políciu. Gál na otázku, či zostal vplyv Smeru-SD na políciu, uviedol, že šéfom rezortu vnútra je stále nominant Smeru. „Keď niekto chce negatívne alebo vo svoj prospech ovplyvňovať činnosť polície, je to nezákonné a je to zneužitie právomoci verejného činiteľa. Mali by nastúpiť orgány činné v trestnom konaní aj na týchto ľudí,“ skonštatoval vo všeobecnosti minister.

„Keď vidíme, že niekto vystúpi a je ochotný svedčiť, tak by sa nemal báť svedčiť. A potom by mali nastúpiť orgány činné v trestnom konaní. Keď nejaký policajt podľahne nejakému vplyvu, malo by sa to vyšetriť a spravodlivo potrestať,“ povedal Gál. Na otázku, či očakáva, že po výpovedi Zoltána Andruskóa začne polícia preverovať, či bývalé vedenie Policajného zboru neovplyvňovalo políciu, uviedol, že očakáva, že budú tieto prípady vyšetrené. „Keď sa polícia dozvie o nových skutočnostiach, má povinnosť zo zákona konať ex offo,“ doplnil minister.

Ostatní oslovení ministri sa nechceli vyjadrovať ani bližšie komentovať svedecké výpovede na súdnom pojednávaní. „Dôležité je to, že tí, ktorí majú stáť pred súdom, tam aj naozaj stoja “ vyjadrili sa minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) či minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

Zoltán Andruskó v utorok (14. 1.) počas pojednávania Špecializovaného trestného súdu vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej rozprával aj o nadštandardných vzťahoch obvineného Mariana Kočnera s políciou a politikmi strany Smeru-SD. Andruskó naznačil, že tieto vzťahy umožňovali Marianovi Kočnerovi jeho konanie.