Strana Za ľudí tvrdí, že hľadanie šéfa ÚDZS je maskovaním záchrankového tendra

„Už niekoľko mesiacov s napätím očakávame, či zastupujúci predseda ÚDZS Ján Kohútik preverí a zruší nezákonný tender na záchrannú zdravotnú službu. Je pár týždňov do volieb a nový výber predsedu úradu má zamaskovať zbabraný tender v hodnote 800 miliónov eur,“ povedala Andrea Letanovská z mimoparlamentnej strany Za ľudí.

Strana tvrdí, že je nutné úrad od základu zmeniť a vniesť doň nezávislé a kompetentné riadenie. Navrhuje preto, aby kandidátov predkladali odborné a stavovské organizácie, analytické útvary či pacientske organizácie. Následne by sa malo realizovať verejné vypočutie kandidátov pred odbornou komisiou. Tá by odporučila troch kandidátov prezidentke SR, ktorá by jedného vymenovala.

MZ SR v súvislosti s výberom nového šéfa ÚDZS tvrdí, že Pellegrini sa pre vyhlásenie verejnej výzvy na obsadenie tejto pozície rozhodol práve preto, aby bol proces verejný a maximálne transparentný. „Pozícia hlavy ÚDZS je dôležitou funkciou, inštitúcia zastrešuje mnohé dôležité činnosti v sektore zdravotníctva. Doteraz bol proces nastavený tak, že minister zdravotníctva navrhol vláde osobu na uvedenú pozíciu a vláda sa týmto návrhom následne zaoberala. Aktuálne nastala zmena, ktorá znamená krok vpred v transparentnosti celého procesu a verejnosť bude mať možnosť sledovať proces výberu na pozíciu predsedu ÚDZS,“ uviedla pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

Poznamenala, že pri udeľovaní licencií sa postupovalo v zmysle platnej legislatívy a na základe medializovaných informácií v súvislosti s výberovým konaním na záchranky konal rezort okamžite. Pripomenula, že MZ SR iniciovalo v rámci svojej pôsobnosti konkrétne právne kroky a podalo podanie na prešetrenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR. Zopakovala, že podľa právneho výkladu MZ SR zrušenie tendra nie je možné a ministerstvo nedisponuje zákonnou pôsobnosťou zrušiť predmetné výberové konanie. „Jednotlivé subjekty, ktoré prezentujú svoje právne názory dávajú len všeobecné vyhlásenia,“ doplnila Eliášová.

Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová pre TASR potvrdila, že ÚŠP v tejto veci nekoná. „Na ÚŠP GP SR bolo doručené podanie z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na zaujatie stanoviska k tejto veci. Po naštudovaní veci prokurátor dospel k predbežnému záveru, že vzhľadom na dovtedy uvádzané skutočnosti v predloženom podaní ÚŠP GP SR nie je vecne príslušný na vybavenie veci. Z tohto dôvodu 3. decembra 2019 spätne odstúpil na NAKA realizáciu veci v zmysle vlastnej príslušnosti,“ uviedla.