Vo vesmíre exploduje dvojica hviezd. Niektorí z nás to uvidia voľným okom

Binárna sústava hviezd s názvom V Sagittae je od Zeme taká vzdialená, že ju možno len ťažko pozorovať pomocou teleskopu. V priebehu nasledovných desaťročí by však hviezdu mal pohltiť jej spolupútnik biely trpaslík, čo by malo ovplyvniť aj to, ako sa na sústavu zo Zeme pozeráme.

Obrovský výbuch, ktorý nastane pri zrážke hviezd, by mal podľa expertov zo Štátnej univerzity v Louisiane stvoriť hviezdu, ktorá bude v našej galaxii žiariť silnejšie ako dodnes najžiarivejšia hviezda Sírius.

Hviezdu však na nočnej oblohe neuvidíme všetci. Podľa astronómov by k výbuchu malo dôjsť približne za 60 rokov.

„Okolo roku 2083 dôjde ku katastrofickému nárastu akrécie, čo bude mať za následok presun hmoty k bielemu trpaslíku. V poslednej fáze tejto smrteľnej špirály sa všetka hmota zrúti do bieleho trpaslíka a vznik novej hviezdy bude sprevádzať supermasívny vietor. Hviezda bude rovnako žiarivá ako Sírius, možno dokonca ako Venuša.“

Odborníci sa dokonca nazdávajú, že by mohlo dôjsť k najžiarivejšej nove doteraz pozorovanej zo Zeme, pričom žiarivosťou bude pripomínať až intenzitu supernovy. Svet sa stal svedkom podobného divadla naposledy pred viac ako 100 rokmi.

Novú hviezdu uvidia len niektorí z nás

Biely trpaslík je osamote vyhasínajúcim pozostatkom hviezdy. Jeho jediným osudom je celkom vyhasnúť, čo však môže zmeniť blízka prítomnosť hviezdy, akou je aj V Sagittae (názov je totožný pre hviezdu aj binárnu sústavu).

V prípade binárnej sústavy, ktorá pozostáva z bieleho trpaslíka a hviezdy, sa dá očakávať, že trpaslík predĺži svoju životnosť pohlcovaním hmoty hviezdy. Ide o podobný proces, akým je nova, teda masívna explózia spôsobená zohrievaním povrchu trpaslíka prostredníctvom blízkej hviezdy.

Pri takzvanej trpasličej nove, čo je aj prípad V Sagittae, dochádza k pomalému pohlcovaniu hviezdy bielym trpaslíkom. Astronómovia odhadujú, že vo vesmíre sa nachádza viac ako milión takýchto binárnych sústav, ale žiadna z nich nie je taká žiarivá ako V Sagittae. Jedným z dôvodov tohto faktu je aj rozmer hviezdy, ktorá je takmer 4-krát väčšia ako trpaslík, ktorý ju pohlcuje.

Práve veľkosť hviezdy V Sagittae vedcov priviedla k záveru, že v priebehu posledných dňov a týždňov spojenia dôjde k úplnému zrúteniu hviezdy do trpaslíka, následkom čoho vznikne hviezdny vietor, aký sme dosiaľ ešte nevideli.

K udalosti, ktorú bude možné pozorovať aj zo zemského povrchu, by podľa astronómov malo dôjsť niekedy v priebehu rokov 2067 až 2099. tí z nás, ktorí sa tohto dátumu dožijú, budú jej svedkami.