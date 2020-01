Alexandra Bereczkiho odsúdili za vraždu masérky na 23 rokov

Alexandra Bereczkiho odsúdil v utorok trojčlenný odvolací senát Krajského súdu (KS) v Bratislave za vraždu 44-ročnej masérky Renáty S. z roku 2018 na 23 rokov odňatia slobody. KS na svojom verejnom zasadnutí zamietol dovolanie prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave a aj odvolanie obžalovaného voči minuloročnému júnovému rozsudku Okresného súdu Bratislava II (OS). Verdikt je právoplatný.

Rozhodnutie prvostupňového súdu senát KS pokladá za správny, ako aj vyhodnotenie dôkazov. Požiadavke prokurátora KP Michala Šúreka udeliť obžalovanému doživotný trest trojčlenný senát KS teda nevyhovel. Senát poukazoval mimo iného aj na to, že znalci vypovedali, že obžalovaný Bereczki nie je drogovo závislý a je možnosť jeho resocializácie. V čase činu bol v stave opitosti, rovnako ako aj jeho obeť. Rovnako za neadekvátnu považoval KS požiadavku obhajcu znížiť obžalovanému trest. Bereczki zavraždil 44-ročnú masérku Renátu S. v byte na Kladnianskej ulici v Bratislave vo februári 2018.

Bereczkiho, ktorý bol v minulosti právoplatne odsúdený za krádež a lúpež, na utorkové zasadnutie eskortovali príslušníci Zboru väzenskej justičnej stráže (ZVJS). Nedávno namietal zaujatosť senátu KS. Jeho námietku však zamietol Najvyšší súd SR (NS SR).

Bereczkiho odsúdil OS BA II 7. júna 2019 na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 23 rokov so zaradením do ústavu do výkonu trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu prvostupňový súd uložil ochranný dohľad v trvaní troch rokov a ochranné protialkoholické a protitoxikomanické liečenie ústavnou formou. Voči verdiktu sa odvolal obžalovaný aj prokurátor KP, čo sa týka výšky trestu. Prokurátor KP v záujme ochrany spoločnosti navrhoval doživotný trest odňatia slobody. Doteraz bol Bereczki až 11-krát súdne trestaný.

Bereczki na OS BA II v júni priznal svoju vinu a oľutoval čin. Urobil aj vyhlásenie o vine a treste. Napokon sa ho snažil po vynesení rozsudku zobrať späť, čo však nebolo možné, keďže sa stal právoplatným.

Obžalovaný, podľa obžaloby 2. februára 2018, pod vplyvom alkoholu v stave opitosti a počas intímneho styku škrtil masérku Renátu S. a napokon ju aj udusil. Z bytu obete podľa vtedajšieho vyšetrovania zobral dva telefóny. Tie mali prispieť k vypátraniu páchateľa.