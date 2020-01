Prokurátora vývoj pojednávania v kauze Kuciakovej vraždy neprekvapil

„Obžalovaný Miroslav M. sa v plnej miere priznal k spáchaniu trestnej činnosti, ktorá mu je kladená za vinu, ostatní obžalovaní v zásade popreli, až na jedno vyhlásenie obžalovaného Mariana K.,“ zhodnotil. Ten v pondelok na súde vypovedať odmietol. Vyjadrovať sa po prvom pojednávacom dni nechcel ani jeho právny zástupca Marek Para.

Taktiku obhajoby obžalovaných prokurátor hodnotiť nechcel. „Je to ich taktika, môžem ju len rešpektovať,“ skonštatoval s tým, že to berie na vedomie. Obžalovaná z vraždy novinára Alena Zsuzsová odmietla pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odpovedať na otázky, rovnako ako ďalší obžalovaný Tomáš Szabó.

Senát ŠTS odročil hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej do utorka (14. 1.). Vtedy sa očakáva svedecká výpoveď Zoltána Andruskóa. Prokurátor nevedel v pondelok večer potvrdiť, či sa plán s vypočutím Andruskóa dodrží. „Je to však v pláne,“ doplnil. Pripomenul, že Andruskó má povinnosť vypovedať a ak by odmietol, musel by zdôvodniť prečo.

Advokát poškodených Daniel Lipšic po pondelkovom pojednávaní skonštatoval, že traja obžalovaní, ktorí popierajú svoju vinu, majú právo odmietnuť vypovedať. Podotkol však, že ak budú vypovedať v neskoršom štádiu hlavného pojednávania, budú môcť prispôsobovať svoje výpovede dovtedy vykonaným dôkazom a výpovediam.

Výpoveď Miroslava Marčeka podľa Lipšica potvrdila slová už odsúdeného Zoltána Andruskóa. „Je to dôležitý obžalovaný, dôležitý dôkaz, ktorý zvierohodňuje priebeh skutkového deja, ako ho ustanovila obžaloba,“ povedal. Výpoveď Tomáša Szabóa. nepovažuje za prekvapivú, označil ju za účelovú a nevierohodnú.

To, že obžalovaná Alena Zsuzsová odmietla vypovedať, mohlo byť podľa Lipšica podmienené aj tým, že jedna z otázok procesných strán by bola, kto jej hradí obhajobu. V tejto súvislosti poukázal aj na kauzu televíznych zmeniek a komunikáciu Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema. Lipšic tvrdí, že z nej vyplýva to, že Marian Kočner hradí náklady na obhajobu aj iným osobám, ktoré sú podozrivé z toho, že s nimi páchal trestnú činnosť.

Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová otvorila v pondelok pojednávanie vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na lavici obžalovaných sedia Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Posledný menovaný sa v pondelok k vražde priznal. Právoplatne odsúdený za vraždu novinára už bol Zoltán Andruskó, uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).