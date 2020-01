Pellegrini: Pripravíme návrh zníženia cestnej dane, SR by sa mala priblížiť V4

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol po stretnutí so zástupcami Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) a Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia, na ktorom sa zúčastnili aj príslušní ministri. Vláda má ambíciu schváliť legislatívu ešte v tomto volebnom období.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by mal podľa premiéra pripraviť návrhy zníženia sadzby cestnej dane, z ktorých by sa aj v spolupráci s autodopravcami mal vybrať najvhodnejší variant. „Do štvrtka tohto týždňa bude pán minister so svojimi odbornými útvarmi a so zástupcami autodopravcov spracovávať také alternatívy zníženia týchto daní z motorových vozidiel, aby sme sa ako krajina vrátili naspäť k sadzbám, ktoré budú môcť byť konkurencieschopné v rámci krajín V4,“ skonštatoval Pellegrini.

Kamenický priblížil, že rezort financií pripraví tri varianty, pričom cieľom je, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť autodopravcov na Slovensku. „Budeme hľadať variant, ktorý na jednej strane zvýši konkurencieschopnosť, na druhej strane bude mať určitý prijateľný dosah na rozpočet. Tie tri varianty budú o tom, že budú tri rôzne kategórie aj s tým dosahom, samozrejme, potom už bude aj na premiérovi a vláde, ako sa rozhodne, ktorý z tých variantov bude schopná akceptovať,“ dodal.

Vláda by tak ešte v tomto volebnom období mala schváliť novelu zákona o dani z motorových vozidiel. „Tak, aby na rok 2020 začali platiť nové dohodnuté, výrazne znížené sadzby dane z motorových vozidiel, a pevne verím, že akákoľvek vláda, bez ohľadu na to, ktorá príde, nebude proti tomu nič mať,“ zdôraznil predseda vlády. Zníženie sadzieb cestnej dane by Slovensko malo podľa neho priblížiť k tomu, aby bolo konkurencieschopné v rámci V4. Presné čísla konkretizovať nechcel.

Do dvoch týždňov chce zároveň vláda pripraviť a schváliť nariadenie vlády, ktoré zmení spôsob priznávania zliav na mýto. „Chceme, aby z nich viac profitovali domáci prepravcovia a neohrozilo to nejakým spôsobom tú situáciu vo vzťahu k zahraničným prepravcom,“ ozrejmil Pellegrini. V prípade mýtneho systému zároveň minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) prizval UNAS aj Česmad do pracovnej skupiny, ktorá začína pripravovať podmienky nového tendra na poskytovanie výberu elektronického mýta.

Prezident Česmadu Pavol Jančovič považuje návrhy zo strany vlády za silný signál a rokovania označil ako veľmi úspešné. Podotkol však, že v prípade zdaňovania vreckového zatiaľ nenašli cestu. Stanislav Skala z UNAS sa poďakoval premiérovi za to, že si sadli za rokovací stôl. „Budeme sa snažiť nejakým spôsobom tie naše kamióny dostať z cesty dole,“ doplnil Skala.