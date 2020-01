Bežná očkovacia látka dokázala zmenšiť tumor. Lekári našli nový spôsob liečby rakoviny

V posledných rokoch získava na popularite nový typ liečby rakoviny, imunoterapia. Táto forma terapie účinkuje tak, že zvyšuje imunitnú odpoveď tela na rakovinové nádory.

Aby však liečba mala vyššiu šancu, že bude fungovať, nádory musia obsahovať imunitné bunky. Ak nádor neobsahuje dostatok alebo žiadne imunitné bunky, či imunosupresívne bunky, šanca na úspech je nízka. Vedci preto chceli zistiť, ako by mohli nádory modifikovať, aby reagovali na imunoterapiu.

Tím vedcov z Rush University Medical Center v Chicagu našiel efektívny spôsob, ako to dosiahnuť len pomocou inaktivovaných vírusov chrípky, čo sú v podstate vakcíny proti chrípke. Vedci zverejnili výsledky novej štúdie na myšiach v časopise PNAS.

Vedci dostali nápad na svoju novú štúdiu na základe údajov z Národného inštitútu pre rakovinu. Údaje naznačujú, že ľudia s rakovinou pľúc, ktorí boli tiež v nemocnici s pľúcnymi infekciami súvisiacimi s chrípkou, mali tendenciu žiť dlhšie ako ľudia s rakovinou pľúc, ktorí nemali vírus chrípky.

Keď napodobnili tento scenár na myšacích modeloch, vedci potvrdili, že tie myši, ktoré majú rakovinové nádory boli infikované chrípkou, majú tendenciu žiť dlhšie.

Vedci chceli zistiť, či by k podobným účinkom došlo aj v tkanivách, ktoré nemôžu byť infikované chrípkou. Vstrekli preto vírus chrípky do kožných nádorov myší.

Zistili, že vakcína zvýšila koncentrácie dendritických buniek v nádoroch. Tieto bunky môžu stimulovať imunitnú reakciu a v skutočnosti viedli k zvýšeniu CD8 + T buniek. Tie dokážu rozoznávať a ničiť rakovinové bunky.

V dôsledku toho nádory myší buď rástli pomalšie alebo sa začali zmenšovať. Vedci tiež pozorovali, že účinok nebol len v nádore, do ktorého vpichli vakcínu, ale aj v iných nádoroch na druhej strane tela myší.

Podobné výsledky sa preukázali aj pri vpichnutí vakcíny do metastatického trojnásobne negatívneho karcinómu prsníka na myšacích modeloch.

Vedci následne pracovali so špeciálne navrhnutými myšacími modelmi, do ktorých boli schopní transplantovať nádory a imunitné bunky od ľudí s rakovinou pľúc a metastatickým melanómom.

Doktor Andrew Zloza a jeho kolegovia zistili, že aj tieto nádory pochádzajúce z človeka sa zmenšili, keď do nich vstrekli bežnú, úradmi schválenú vakcínu proti chrípke. Podľa vedcov mali tieto experimenty najbližšie ku klinickým skúškam na ľuďoch.

Vedci tiež chceli zistiť, či by mohli použiť vakcíny proti chrípke ako pomôcku pre existujúce liečby. V ďalších experimentoch teda podávali vakcíny spolu s formou imunoterapie. Zistili, že ak nádor reagoval na imunoterapiu, kombinácia s injekciou viedla k ešte výraznejšiemu zníženiu rastu nádoru. Ako dodáva Zloza:

„Tieto výsledky naznačujú, že nakoniec ľudia, ktorí reagujú aj tí, ktorí nereagujú na iné imunoterapie, by mohli mať prospech z injekcie vakcíny proti chrípke do nádoru, a môže to zvýšiť malý podiel pacientov, ktorí v súčasnosti dlhodobo reagujú na imunoterapie. Keďže ľudia a myši sú približne z 95% geneticky totožní, dúfame, že tento prístup bude fungovať u pacientov. Ďalším plánovaným krokom je vykonanie klinických skúšok na testovanie rôznych faktorov.”