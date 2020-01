Ako v skutočnosti pôsobí horká dyňa na rakovinu

Horká dyňa alebo tiež označovaná ako horká uhorka, je rastlina pochádzajúca z juhoindického štátu Kerala. Táto rastlina je príbuzná uhorke aj cukete a tradične pomáha liečiť veľa zdravotných problémov. Postupne si získava na popularite ako prírodný prostriedok proti cukrovke. No mohla by byť táto zelenina účinná aj v boji proti rakovine?

Ratna Rayová z Univerzity Saint Louis v Missouri a jej kolegovia sa rozhodli preskúmať účinky horkej dyne a dospeli k zaujímavým záverom. Pri pokusoch na myšiach sa extrakt z tejto rastliny ukázal ako účinný pri prevencii rastu a šírenia rakovinových nádorov.

Vedci informujú o svojich zisteniach v štúdii, ktorá bola publikovaná v časopise Cell Communication and Signaling. V predbežnej štúdii sa rozhodli otestovať výťažok z horkej dyne na rôznych typoch rakovinových buniek, vrátane rakovinových buniek prsníka, prostaty a rakoviny hlavy a krku.

Extrakt z horkej dyne zabraňuje šíreniu rakoviny

Laboratórne testy ukázali, že extrakt zastavil replikáciu týchto buniek, čo naznačuje, že by mohol byť účinný pri prevencii šírenia rakoviny. Pri ďalších experimentoch s použitím myšacích modelov vedci zistili, že rastlinný extrakt je schopný znížiť výskyt rakoviny jazyka.

Vo svojej novej štúdii sa tím vedcov pokúsil zistiť, vďaka čomu dokáže horká dyňa bojovať proti rakovinovými bunkami. Na myšiach skúmali mechanizmus, ktorým extrakt horkého melónu interagoval s nádormi rakoviny úst a jazyka.

Zistili, že extrakt interagoval s molekulami, ktoré umožňujú glukóze (jednoduchý cukor) a tuku cestovať po tele a tak kŕmia rakovinové bunky. Narušením týchto dráh extrakt horkého melónu v podstate zastavil rast rakovinových nádorov a dokonca to viedlo k smrti niektorých rakovinových buniek.

„Všetky štúdie na zvieracích modeloch, ktoré sme uskutočnili, nám dávajú podobné výsledky, približne 50-percentné zníženie rastu nádorov,“ uviedla Rayová.

Zatiaľ nie je jasné, či by sa dal podobný účinok pozorovať u ľudí, no Rayová a jej tím majú teraz v pláne to bližšie preskúmať.

„Naším ďalším krokom je vykonanie pilotnej štúdie u ľudí s rakovinou s cieľom zistiť, či má horká dyňa klinické prínosy a či je ďalšou sľubnou terapiou v porovnaní so súčasnou liečbou,“ poznamenáva.

Rayová je presvedčená, že ak už nič iné, tak je horká dyňa aspoň zdravou súčasťou stravy. „Niektorí ľudia si každý deň dajú jablko, ja by som si dala horkú dyňu. Mám rada jej chuť,“ hovorí.