Akadémia filmových umení a vied zverejnila nominácie na Oscara

Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) zverejnila v pondelok nominácie na svoje výročné ceny — Oscary. Najviac nominácií, jedenásť, získal psychologický thriller Joker v réžii Todda Phillipsa.

Kriminálna dráma The Irishman režiséra Martina Scorseseho, historický film 1917 režiséra Sama Mendesa a komediálna dráma Vtedy v Hollywoode režiséra Quentina Tarantina dostali zhodne po desať nominácií.

Tlačová agentúra AFP prináša prehľad nominácií v hlavných kategóriách:

- Najlepší film: 1917, Le Mans '66, The Irishman, Králiček Jojo, Joker, Little Women, Marriage Story, Vtedy v Hollywoode, Parazit.

- Najlepšia réžia: Pon Džun-ho (Parazit), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Vtedy v Hollywoode).

- Najlepší herec v hlavnej úlohe: Antonio Banderas (Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Vtedy v Hollywoode), Adam Driver (Marriage Story), Jonathan Pryce (The Two Popes), Joaquin Phoenix (Joker).

- Najlepšia herečka v hlavnej úlohe: Cynthia Erivová (Harriet), Scarlett Johanssonová (Marriage Story), Saoirse Ronanová (Little Women), Charlize Theronová (Bombshell), Renee Zellwegerová (Judy).

- Najlepší cudzojazyčný film: Corpus Christi (Poľsko), Honeyland (Severné Macedónsko), Les Miserables (Francúzsko), Pain and Glory (Španielsko), Parazit (Južná Kórea).

Medzi súťažnými filmami sa do poslednej pätice dostal aj krátkometrážny animovaný film režisérky Darji Kaščejevovej, ktorá študuje na pražskej FAMU. Naopak, dDráma Pomaľované vtáča režiséra Václava Marhoula medzi posledných päť snímok nepostúpila, informoval spravodajský server Novinky.cz.

V poradí 92. ročník udeľovania Oscarov sa uskutoční 9. februára v kalifornskom Los Angeles. Rovnako ako vlani, aj tento ročník bude bez moderátora.