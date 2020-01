Video: Jazda na kolotoči mala desivý záver

Filipínsky zábavný park postihla krutá nehoda jedného z kolotočov. Viacramenný kolotoč so sedačkami sa priamo počas prevádzky takmer celkom rozpadol. Na video to zachytila rodina, ktorá sa prišla pozrieť do parku.

Ako môžete vidieť na záberoch, počas jazdy sa od základnej časti kolotoča odtrhlo jedno rameno s návštevníkmi v sedačke. Neodtrhlo sa ale úplne, takže sa aj naďalej krútilo okolo osi kolotoča, pričom sa sedačka šúchala po zemi.

Pri nehode vypadla zo sedačky jedna návštevníčka a druhá ostala sedieť za bezpečnostnými popruhmi na sedačke. Dievča, ktoré vypadlo, sa stihlo ukryť na zemi a točiaca sa sedačka ju tak nezasiahla. Obe návštevníčky na mieste ošetrili záchranári. Sedačky počas nehody našťastie neboli príliš vysoko, takže sa ani jedna z nich vážnejšie nezranila.