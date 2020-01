Pellegrini: Ak budú sprejazdnené všetky úseky ciest, sme pripravení rokovať

Do hodiny od sprejazdnenia hraničných priechodov a všetkých úsekov ciest je vláda SR pripravená rokovať s predstaviteľmi autodopravcov. Vyhlásil to v pondelok po stretnutí s príslušnými ministrami a prezidentom Policajného zboru Milanom Lučanským premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Premiér zvolal na pondelok stretnutie s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd), ministerkou vnútra Denisou Sakovou a ministrom hospodárstva Petrom Žigom (obaja Smer-SD). Zúčastnil sa na ňom aj prezident Policajného zboru Milan Lučanský. Cieľom bolo informovanie o rokovaniach z minulého týždňa s autodopravcami, ale aj o aktuálnej situácii v doprave na Slovensku.

Pellegrini poznamenal, že štrajk je organizovaný skupinou ľudí niekoľko týždňov pred voľbami s vedomím, že v takomto krátkom čase nie je možné prijať zásadné zmeny. „Tento štrajk vôbec nepovažujem za náhodu,“ myslí si. Predpokladá, že autodopravcovia, ak im ide o výsledok, budú chcieť rokovať.

Zdôraznil, že „absolútne odmieta“ vypnutie mýtneho systému a zastavenie výberu mýta na slovenských cestách. „Nikdy nedopustím, aby sme ohrozili dopravu na slovenských cestách, ktoré sú už teraz preplnené, a nikdy nedopustím, aby sa takýmto spôsobom stalo Slovensko 'eldorádom' pre všetkých zahraničných kamionistov, ktorí budú chcieť obísť všetky krajiny, kde cesty spoplatnené sú, a všetky kamióny smerujúce z východu na západ, zo severu na juh, budú prechádzať len cez Slovenskú republiku, cez slovenské mestá, cez slovenské dediny,“ vyhlásil. Ide teda podľa jeho slov o požiadavku, ktorá je neprijateľná a o ktorej vláda nemieni diskutovať. Diskutovať sa však podľa Pellegriniho dá o oblasti zliav z mýta.

Celý problém je podľa premiéra potrebné uchopiť komplexnejšie. Priblížil, že okrem výšky sadzby cestnej dane treba hovoriť aj o téme cestovných náhrad a oblasti vreckového. Mnohé veci podľa neho nie sú natoľko urgentné, aby boli prijaté v nasledujúcich dňoch. Daň z motorových vozidiel sa totiž podľa jeho slov platí rok dozadu.

Predseda vlády zároveň konštatoval, že majitelia kamiónov sa vystavujú riziku, že hrubo porušujú zákony SR. Upozornil, že blokovaním slovenských ciest autodopravcovia hazardujú s ekonomickými záujmami SR, bezpečnosťou cestnej dopravy aj so zdravím občanov. Štrajkujúci podľa neho škodia kolegom, ktorí si chcú plniť svoje kontrakty. Žiga poukázal na to, že najväčší zamestnávatelia na Slovensku avizujú vážne problémy v súvislosti s blokádou ciest. „Ohlásili, že možno v prípade, ak by takáto blokáda mala pokračovať, budú musieť odstaviť výrobu,“ priblížil premiér s tým, že štrajkujúci musia následne na seba vziať zodpovednosť za vzniknuté škody. Pellegrini pripomenul, že štát má presnú evidenciu každého vozidla, ktoré blokuje dopravu na Slovensku a poskytne ju zamestnávateľom, aby mali možnosť žalovať o náhradu škody tých, ktorí ju spôsobili.

Na možné problémy firiem v súvislosti s blokovaním ciest či hraničných priechodov poukázala aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. "Pokiaľ to ochromí naozaj, že nebudeme schopní expedovať výrobu a nebodaj by sme boli nútení prerušiť výrobu v niektorých podnikoch, tak potom tie dôsledky budú naozaj veľmi vážne na ekonomiku a na celé hospodárstvo,“ uviedol viceprezident AZZZ Rastislav Machunka.