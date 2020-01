Prokurátor predniesol obžalobu, Kuciaka mali pred vraždou najprv uniesť

Podľa prokurátora si Marian K. objednal vraždu Jána Kuciaka ako pomstu za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Mal tak urobiť u Aleny Zs. v období konca roka 2017, resp. začiatku roka 2018. Kuciaka mali pôvodne podľa obžaloby vykonávatelia najprv uniesť a až potom zavraždiť, čo sa napokon nestalo.

Na vraždu mal Marian K. poskytnúť Alene Zs. „informácie o obeti v podobe identifikačných údajov obete a záznamov zo sledovania v elektronickej podobe“. Išlo o popis činností Kuciaka, ako aj fotografie a videá z jeho sledovania. To zabezpečoval niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth, v prípade spolupracuje ako svedok.

Po zadaní objednávky Marianom K., mala Alena Zs. kontaktovať svojho známeho Zoltána Andruskóa. Ten je za vraždu už právoplatne odsúdený vďaka schváleniu dohody o vine a treste. Andruskóovi mala Alena Zs. dať objednávku s tým, že mu odpustí dlh vo výške 20.000 eur a doplatí ďalších 50.000 eur. „Následne mu na ním prinesený mobilný telefón odfotila osobné údaje Jána Kuciaka, jeho podobizeň a adresu jeho pobytu vo Veľkej Mači,“ uviedol prokurátor.

Andruskó mal na základe objednávky osloviť bývalého policajného vyšetrovateľa Tomáša Sz. a niekdajšieho vojaka Miroslava M. (ku skutku sa priznal počas vyšetrovania - pozn. TASR), aby vraždu vykonali za 40.000 eur. Andruskó v prípravnom konaní vypovedal, že ich oslovil, keďže vedel, že koncom roku 2016 zastrelili podnikateľa Petra Molnára.

Tomáš Sz. a Miroslav M. mali podľa prokuratúry po prijatí objednávky vraždy vykonať niekoľko obhliadok Kuciakovho rodinného domu vo Veľkej Mači v okrese Galanta, kde žil aj so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou.

Po príprave, počas ktorej si mala dvojica z Kolárova nacvičovať aj únikovú trasu, sa 21. februára 2018 v podvečerných hodinách vybrali do obce Veľká Mača. Cestou si aktivovali obaja „pracovné“ mobilné telefóny zabezpečené Andruskóom, ktoré neskôr pomohli vyšetrovateľom k ich vypátraniu. Vo Veľkej Mači mal vysadiť Tomáš Sz. Miroslava M. pri futbalovom ihrisku, z ktorého sa pešo presunul k domu Kuciaka a Kušnírovej okolo 18.30 h. Vošiel na pozemok rodinného domu, kde vyčkával v letnej kuchynke na „vhodný moment“.

Ten mal nastať okolo 20.21 h, keď mal Miroslav M. bez použitia násilia vojsť do rodinného domu. Kuciaka mal zastreliť dvoma strelnými ranami do hrude a následne aj Martinu Kušnírovú, ktorú zasiahol do hlavy. Podľa prokurátora použil pištoľ značky FEG s kalibrom 9 milimetrov s podomácky vyrobeným tlmičom.

Po vražde sa mal Miroslav M. presunúť pred futbalové ihrisko, kde ho Tomáš Sz. vyzdvihol a odišli do obce Chotín za Andruskóom. Oznámili mu, že je to „vybavené“, čo tlmočil Alene Zs. ďalší deň v Komárne. Tá sa mala podľa prokurátora následne stretnúť v Bratislave s Marianom K. Za vraždu jej mal odovzdať 50.000 eur v hotovosti, ktoré Andruskó rozdelil medzi vykonávateľov s tým, že si 10.000 eur nechal pre seba.

Po medializácii vraždy si 26. februára 2018 Andruskó vypýtal od Aleny Zs. ďalšie peniaze. Mala mu ich zabezpečiť od Mariana K., s ktorým sa v ten deň stretla v jeho golfovom rezorte v obci Báč. Dodatočnú sumu odovzdala Andruskóovi v 500-eurových bankovkách, peniaze následne odovzdal Tomášovi Sz.