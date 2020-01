Bugár asi nepodporí Dankovo uznesenie ku konfliktu Iránu a USA

Naznačil to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Počká si však na konkrétny text a zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního považuje za vraždu a terorizmus.

Tiež si myslí, že po voľbách by mal Robert Fico (Smer-SD) asi odísť z politiky. Predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina v diskusii nevylúčil, že by bol po voľbách ministrom.

Bugárova podpora spomínaného uznesenia bude závisieť od konkrétneho textu. Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko v nedeľu povedal, že SNS predloží viaceré verzie uznesenia vrátane možnosti úplného stiahnutia slovenských vojakov z Iraku, ale aj prerokovania ďalšieho postupu s partnermi v Severoatlantickej aliancii (NATO). S verziou týkajúcou sa koordinácie s NATO by Bugár súhlasil. Hlina neodpovedal, ako zahlasujú o uznesení poslanci, ktorí sa hlásia ku KDH.

K ďalšej parlamentnej schôdzi Bugár uviedol, že podporí rokovanie o tých opozičných návrhoch, ktoré ešte neboli prerokované. Doplnil, že pokiaľ bude opozícia trvať na rokovaní aj o návrhoch, ktoré parlament už niekoľkokrát prediskutoval, môže dôjsť k opätovnému vyradeniu všetkých bodov z programu schôdze.

O poslednom predvolebnom prieskume agentúry AKO si Bugár myslí, že sa strana zastabilizovala a pomaly rastie. Hlina si o prieskumoch myslí, že dokazujú dopyt po kresťanskej strane.

V budúcej vláde by bol podľa Bugára obrovský problém s predsedom opozičného OĽaNO Igorom Matovičom. So Smerom opätovne do vlády ísť nechce. Hlina nevylučuje, že by sa po voľbách stal ministrom a nevie povedať, či by si za koaličného partnera vybral radšej Matoviča alebo predsedu opozičného Sme rodina Borisa Kollára.

Štrajk autodopravcov Alojz Hlina podporuje a dodáva, že by mala vláda aspoň odvolať Ľubomíra Vážneho z postu riaditeľa Sociálnej poisťovne. Bugár tvrdí, že to nič nevyrieši.