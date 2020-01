Danko predloží rôzne varianty uznesenia ku konfliktu USA a Iránu

Predseda koalície PS-Spolu Michal Truban označil jeho konanie po atentáte za hysterické, útok Američanov však odsudzuje. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

„Prvé uznesenie je to najtvrdšie, ktoré odsúdi iniciatívu USA, ktoré si robia vo svete, čo chcú,“ uviedol Danko. Druhé uznesenie bude po konzultácii s vládou SR obsahovať aj skutočne definitívne stiahnutie slovenských vojakov. „Tretia forma môže byť deklaratórnym apelom k predsedovi vlády a k európskemu spoločenstvu NATO, aby sa konečne únia prebrala a začala hovoriť o spolupráci európskych armád,“ ozrejmil predseda parlamentu.

V reakcii na zabitie iránského genérala uviedol Truban, že to považuje za porušenie medzinárodného práva, v čom sa s Dankom zhoduje. Avšak kritizoval šéfa parlamentu za jeho reakciu. „Najviac sa slovenskí vojaci boja toho, keď sa o nich bojí pán Danko,“ myslí si Truban. Ten kritizoval status predsedu NR SR na sociálnej sieti o potrebe vládneho špeciálu. Danko sa bránil, že len reagoval na vyjadrenie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý prvý spomínal vládny špeciál, čím mal vyzradiť tajnú informáciu. „V sobotu ráno už bolo zrejmé, že žiaden špeciál nebude môcť ísť. Posudzujte moje slová v čase, mieste a priestore,“ doplnil.

V otázke financovania strán Danko kritizoval Progresívne Slovensko za to, že ich financuje Anton Zajac, ktorý má podľa neho financovať aj Denník N, ktorý považuje predseda parlamentu za stranícky plátok. „Ste financovaní takými oligarchami, ktorí chcú Slovensko odovzdať do Spojených štátov,“ obvinil Trubana.

Ten to odmieta s tým, že koalícia PS-Spolu odkrýva svoje financovanie nad rámec zákona, za čo ich mala oceniť aj nezisková organizácia Transparency International Slovensko.

O programe do volieb 2020 uviedol Truban, že sa s potenciálnymi koaličnými partnermi zhodli na prioritných témach v podobe zdravotníctva, školstva a spravodlivosti. Truban vyzdvihol neprejdenie stratifikácie zdravotníctva ako príklad toho, že by predsedovia parlamentných strán mali byť aj členmi vlády.

„Je to veľmi naivné si myslieť, že sa ako predseda politickej strany stanete ministrom,“ reagoval Danko. Ten uviedol, že on za svoje ministerstvá financie zohnal, čo ilustroval na príklade zvyšovania platov učiteľov. Ku kritike v rezorte školstva o nevyužívaní eurofondov uviedol, že sa snažili, avšak ministerstvo prebrali za pochodu. Ako chybu označil to, že nevyhodili niektorých ľudí v rezorte.