Gál: Sudca by sa po vymenovaní do funkcie mal vzdať časti spoločenského života

Podľa ministra by si mal mieru a intenzitu stretávania sa sudcov s inými právnickými profesiami určiť každý sudca sám. „Sudca tiež žije civilný život, ale musí dbať na to, že je sudcom 24 hodín denne 356 dní v roku do konca života,“ myslí si Gál. Zároveň však dodáva, že je istá miera stretávania sa medzi právnickými profesiami akceptovateľná. Sudca si takéto situácie musí vyhodnotiť sám a nedá sa to podľa neho zovšeobecniť.

Z prepisov komunikácie z Threemy vyplynulo, že sa v minulosti Marian K. zúčastnil zabíjačky u známeho advokáta, na ktorej boli aj viacerí sudcovia. Medzi nimi sa vtedy nachádzali aj predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková a predsedníčka Komisie zriadenej Súdnou radou Marcela Kosová. Po medializácii tohto faktu obe z komisie odstúpili.

Stretávanie sa sudcov s inými právnickými profesiami riešili zástupcovia jednotlivých právnických povolaní aj v novembri na stretnutí, ktoré organizovala Slovenská advokátska komora. Tam sa zhodli zástupcovia právnických profesií, že stretnutia nie sú problém, avšak komunikácia o nerozhodnutej a prejednávanej veci je medzi sudcom a advokátom neprípustná.

„Malé spoločnosti majú malé elity a tie sa nevyhnutne stretávajú,“ povedal počas stretnutia právnikov sudca Najvyššieho správneho súdu Českej republiky Karel Šimka. Ten tak narážal na relatívne malé krajiny ako Slovensko a Česko, čo podľa neho znamená, že sa právnici medzi sebou budú stretávať. Na tom sa zhodli všetci rokujúci aj vzhľadom na to, že majú sudcovia, advokáti, notári, prokurátori a exekútori medzi sebou veľa zmiešaných manželstiev.