Pellegrini vyčíta nízku dôveru v súdnictvo aj rezortu spravodlivosti

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Z povolebnej spolupráce opätovne vylúčil iba opozičnú ĽSNS. Zostrelenie ukrajinského lietadla Iránom odsúdil.

„Tlak sa mohol vytvárať skôr,“ uviedol Pellegrini ma margo konania ministerstva spravodlivosti po medializácii kauzy Threema a odobratia mobilov sudcom policajtmi. Podľa premiéra sa rezort spravodlivosti stále schováva za klišé o oddelení exekutívy od justície. Pellegrini zopakoval, že sa mali už v minulosti teatrálne vyzliecť z talára sudcovia, ktorí konajú protizákonne, alebo majú na stole spisy staré 15 rokov či styky a vzťahy s podozrivými osobami. V súvislosti s medializáciou Threemy považuje premiér prepad dôveryhodnosti v súdnictvo za logický.

„Ja osobne som bol ten, ktorý inicioval stretnutie s generálnym prokurátorom a predsedníčkou Súdnej rady SR a prijali sme na sklonku roka ešte paragrafy, ktoré majú ešte viac rozviazať ruky súdom a prokurátorom a zakázať takýmto ľudom dočasne a niekedy trvale súdiť,“ uviedol Pellegrini. Myslí si, že práve tieto kroky povzbudia dôveru Slovákov v súdnictvo.

Polícia má dnes podľa Pellegriniho rozviazané ruky. „Nikto nie je chránená zver,“ tvrdil premiér s tým, že ľudia sú obviňovaní bez ohľadu na to, z akej sú politickej strany. Tvrdenie exprezidenta Andreja Kisku o jeho politickom obvinení odmieta. Myslí si, že ak sa dôveruje polícii pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka, tak sa jej má veriť aj pri obvinení exprezidenta.

V otázke politického usporiadania po voľbách nevylúčil opätovne Pellegrini zo spolupráce žiadnu politickú stranu okrem ĽSNS. Odpovedal tak na otázku, či by mu vadilo sadnúť si za rokovací stôl s ako prvým Andrejom Dankom (SNS), ktorý na Pellegriniho zaútočil potom, čo žiadal, aby slovenských vojakov z Iraku evakuoval vládny špeciál. V otázke, či považuje atentát na iránskeho generála Kásema Solejmáního za legitímny, uviedol, že Slovensko bude stáť vždy na strane medzinárodného práva. Premiér tiež odsúdil zostrelenie lietadla v Iráne. „Takto nezodpovedne sa správať a neoveriť cieľ, na ktorý použijete už nezvratnú akciu, je veľmi nezodpovedné a verím, že aktéri tohto činu budú potrestaní,“ myslí si Pellegrini.

V otázke bezpečnosti a migrácie Pellegrini varoval pred tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý už v minulosti tvrdil, že môže vypustiť sýrskych utečencov do Európy, ako aj pred práve trvajúcou krízou medzi USA a Iránom. Premiér tiež odmietol, že by Slovensko nebola cieľová krajina migrácie. To, že sem migranti nemierili, pripisuje spolupráci na ochrane hraníc so Srbskom a Maďarskom.