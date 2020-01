Jazyk dokáže vážne narúšať spánok. Takto tomu môžete zabrániť

Milióny ľudí po celom svete môžu mať problémy s dýchaním počas spánku a podľa vedcov k tomu existuje jeden zvláštny dôvod. Je možné, že ich jazyk je príliš tučný. Štúdia ukázala, že veľké jazyky zhoršujú príznaky obštrukčného spánkového apnoe v prípadoch súvisiacich s obezitou. Výsledky nového výskumu boli uverejnené v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Podľa staršej štúdie z roku 2006 až 70% pacientov s OSA tvoria ľudia s nadváhou a obezitou. Chudnutie spoľahlivo zmierňuje príznaky poruchy a niekedy problém úplne vyrieši. Vedci si dnes myslia, že veľkú časť zlepšenia stavu možno pripísať schudnutiu z jednej konkrétnej partie - jazyka.

„Nikto naozaj nechápe vzťah obezity a spánkového apnoe,“ a nikto veľa nevie o tukoch v jazyku všeobecne, povedal Richard Schwab, hlavný autor novej štúdie. Výskum z roku 2007 zistil, že ľudia s vyšším indexom telesnej hmotnosti (BMI) akumulujú vo svojich jazykoch vyššie percento tuku ako ľudia s nižším BMI. Tuk sa podľa novej štúdie väčšinou hromadí na jazyku smerom dozadu, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť, že tkanivo počas spánku zablokuje hrdlo.

Pri OSA sa mäkké tkanivá hrdla zúžia a čiastočne alebo úplne blokujú prívod kyslíka hornými dýchacími cestami tela, čo spôsobuje, že osoba prestane pravidelne dýchať, začne lapať po dychu, hlasno chrápať a prebúdzať sa zo spánku. Výskum sa doteraz nezaoberal tým, akú konkrétnu úlohu pri tom zohráva podiel tuku, hoci teoreticky by prebytok tkaniva mohol deformovať anatómiu horných dýchacích ciest.

Hlavnú úlohu zohráva tuk v jazyku, nie celkový tuk

Schwab a jeho kolegovia skúmali 67 ľudí s OSA a BMI vyšším ako 30,0, čo sa považuje za obezitu, aby zistili, ako hromadenie tuku v jazyku vplýva na symptómy spánkového apnoe. Prostredníctvom zmeny životného štýlu alebo chirurgického zákroku stratili účastníci štúdie v priebehu šiestich mesiacov asi 10% svojej celkovej telesnej hmotnosti. Vedci pomocou magnetickej rezonancie urobili snímky krku a brucha účastníkov pred a po chudnutí s cieľom sledovať, ako sa zmenila štruktúra ich dýchacích ciest.

Tím tiež vyhodnotil závažnosť spánkového apnoe účastníkov pred a po ich chudnutí pozorovaním každej osoby v štúdii počas spánku.

Vedci zistili, že stav OSA sa po schudnutí zlepšil o viac ako 30%. Ako ukázali výsledky štúdie, bolo to najmä vďaka chudšiemu jazyku. MRI snímky odhalili, že po schudnutí mali účastníci výrazne štíhlejší jazyk a vďaka tomu sa ich príznaky zlepšili. So zmiernením spánkového apnoe korelovala iba veľkosť jazyka, a nie celková strata hmotnosti a zníženie objemu v ostatných mäkkých tkanivách.

U účastníkov tiež došlo k zníženiu objemu niekoľkých svalov pozdĺž stien hrdla a žuvacích svalov, čo mohlo byť dôsledkom zníženia svalovej hmoty alebo zápalu. Aj keď tieto zmeny spriechodnili horné dýchacie cesty, nesúviseli s výrazným zlepšením príznakov. Zdá sa, že hlavnú úlohu tu zohráva jazyk.

Pomôže cvičenie jazyka

Pochopenie úlohy tuku v jazyku by mohlo vydláždiť cestu pre nové druhy liečby, dodal Schwab. Spolu s kolegami naznačil, že podpora celkového úbytku hmotnosti (vrátane diéty), terapia mrazom (ako je napríklad zmrazenie tukových buniek jazyka) a cvičenia zamerané na posilnenie horných dýchacích ciest by mohli pomôcť znížiť tuk jazyka u pacientov so spánkovým apnoe.

Cvičenia môžu zahŕňať opakované dotýkanie podnebia úst jazykom alebo dokonca hranie na nástroje ako austrálské didgeridoo, uviedol Schwab. Lekári by okrem toho mohli vyšetriť ľudí s normálnou hmotnosťou, či nemajú nadmerný obsah tukov v jazyku, najmä v prípadoch, keď trpia nevysvetliteľným chrápaním alebo ospalosťou. K tomu by bolo potrebné MRI, alebo 5-minútové vyšetrenie ultrazvukom, uviedol Schwab.