Remišová: Kandidátku sme skladali tak, aby sme vedeli prevziať zodpovednosť

„Niektoré strany robia kandidátky tak, že ak je niekto známy, dajme ho na kandidátku. U nás sú to ľudia, ktorí majú výsledky,“ povedala v diskusii na Tablet.TV prvá podpredsedníčka strany Za ľudí.

Remišová tvrdí, že strana má za každým jedným riešení odborníka, ktorý garantuje jeho realizovateľnosť. V prvej desiatke kandidátov strany figuruje okrem exprezidenta Andreja Kisku, poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (nezaradená) aj jeden z bývalých lídrov hnutia Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, europoslankyňa Jana Žitňanská či odborník na médiá, primátor Hlohovca Miroslav Kollár. „Ale aj Vlado Ledecký, starosta Spišského Hrhova. Z jednej upadajúcej obce, z ktorej odchádzali obyvatelia a Rómovia žili v chatrčiach bez elektriny, dokázal spraviť prosperujúcu obec s kultúrnymi ustanovizňami, kde si Rómova za vlastné peniaze postavili domy na legálnych pozemkoch,“ upozorňuje Remišová.

Dodáva, že Za ľudí kladie veľký dôraz na regionálny princíp. „Napriek tomu, že sme mladá strana, máme takmer už 1000 členov a táto členská základňa sa stále zväčšuje. A to tiež pokladám za dôležité,“ upozornila.

Základnou líniou volebného programu strany Za ľudí je podľa Remišovej téma spravodlivosti. „Spravodlivosť sa programom tiahne ako červená niť. Nielen v užšom zmysle súdov a justície, ale v širšom,“ povedala s tým, že spravodlivosť má byť v dôchodkovom systéme, rodičovských príspevkoch, ale aj verejných obstarávaniach, ktoré sú podľa Remišovej zaťažené korupciou a klientelizmom. „Strácajú sa obrovské zdroje,“ povedala. Aj prístup k spravodlivosti na súdoch by mal byť podľa nej rovnaký pre všetkých, ako však ukazujú kauzy posledných mesiacov, v praxi to tak zďaleka nebýva vždy.

Súkromná zdravotná poisťovňa by si podľa Remišovej mala vyplácať zisk iba vtedy, ak splní vopred zadefinované povinnosti. „Chceme zadefinovať nárok pacienta, čo všetko musí byť splnené vrátane maximálnych čakacích lehôt,“ vysvetľuje.

Niektoré predstavy strany Za ľudí sú už dnes súčasťou legislatívnych návrhov opozície v prvom čítaní. Keďže ich už štandardným spôsobom Národná rada SR nestihne dorokovať v tomto volebnom období, podľa lídra Smeru-SD Roberta Fica už nemá zmysel sa nimi do volieb zaoberať. „Ja určite budem chcieť zákony, ktoré som predkladala, prerokovať. Práca poslanca trvá do 29. februára, keď sú voľby,“ reaguje Remišová.

Nielen tieto legislatívne normy, ale najmä antikorupčný balíček chce podľa nej strana Za ľudí tak či onak predložiť do parlamentu po voľbách, ak v nich získa dôveru občanov a postúpi do parlamentu. Za ľudí plánuje stopercentne zdaniť majetok, ktorý nebol získaný legálnym spôsobom, chce novelizovať infozákon a zmeniť pravidlá pre nominovanie ľudí do štátnych podnikov. „V protikorupčnom balíčku máme pravidlá na čerpanie eurofondov, transparentné pravidlá pre hodnotiteľov. Máme ich pripravené,“ zdôraznila Remišová. Sama podľa vlastných slov v tomto volebnom období predložila viac ako 130 návrhov legislatívnych zmien, ktoré však vládna koalícia neakceptovala.