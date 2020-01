Táto chyba pri jedení môže za to, že vás stále nafukuje

Nafukovanie je fyzickým príznakom nedostatočného trávenia, ku ktorému dochádza z niekoľkých možných dôvodov. K nafukovaniu často dochádza vplyvom rýchleho jedenia, kvôli ktorému je mozgu neskoro vyslaný signál o tom, že sa cítime byť sýti.

K nafukovaniu prispieva aj bežný zlozvyk, ktorého sa dopúšťame pri jedení. Podľa špecialistov by sa nepríjemnému pocitu dalo zabrániť, ak by sme sa pri jedení sústredili výlučne na jedlo – to znamená nejesť pri televízore, popri práci alebo cestou niekam.

Zbavte sa nepríjemného nafukovania – tieto triky vám pomôžu

Trávenie sa podľa niektorých začína ešte predtým, ako vložíme do úst prvé sústo. Pohľad na jedlo, jeho vôňa a chuť spoločne ovplyvňujú chod mozgu, ktorý reaguje trávením. Sústredením sa na odlišné veci tento proces spomaľujeme, čo môže viesť aj k nafukovaniu.

Nedostatočné prežúvanie

K nafukovaniu prispieva aj nedokonale požuté jedlo. Žutie pomáha mechanicky spracovať jedlo a uvoľniť tráviace hormóny v slinách. Ak tento krok podceníme, vyvíjame zbytočný tlak na ďalšie časti tráviacej sústavy a jedlu môže dlhšie trvať, kým prejde cez črevá.

Vo všeobecnosti platí, že by sme každé sústo mali požuť aspoň 20-krát pred prehltnutím.

Žuvačka

Žutie žuvačky môže tiež vyvolať zbytočné príznaky nafukovania. Pri tejto činnosti totiž „prehĺtate“ nadbytočný vzduch, ktorý sa zasekáva v žalúdku a črevách. Okrem toho netreba zabúdať na to, že žuvačky bez cukru často obsahujú umelé sladidlá, ktoré sa u niektorých ľudí ťažšie trávia, a teda podporujú nafukovanie.

Dehydratácia

Dehydratované telo zadržiava tekutiny, následkom čoho sa môžete cítiť nafúknuto. Dehydratácia a nerovnováha elektrolytov spomaľuje trávenie a telo sa tento proces snaží zvrátiť tým, že v sebe zadržiava zbytkovú vodu.

Stres

Negatívnym účinkom stresu sa nevyhne ani tráviaca sústava. Vplyvom stresu dochádza k oslabenej produkcii žalúdočnej kyseliny a tráviacich enzýmov, čo má negatívny dopad na črevné baktérie. Vplyvom stresu tak môže dôjsť aj k nafukovaniu.

Stres dokážete zahnať napríklad cvičením, meditáciou, jogou alebo rozhovorom so špecialistom.

Neskoré večere

Ľudia sa k večeri dostávajú čoraz neskôr. Je pravda, že týmto zlozvykom získate viac času na prácu, ale jedením krátko pred spaním opäť vystavujete tráviacu sústavu zbytočnej záťaži.

Alergie

Nafukovanie je jedným z hlavných príznakov alergie na niektoré jedlá, intolerancie a citlivosti na ne. Medzi najčastejších škodcov pritom patria mliečne výrobky a výrobky s obsahom lepku. K zápche a nafukovaniu môže dôjsť aj u ľudí, ktorým nediagnostikovali alergiu, ale sú na niektorý druh jedla citliví.