Pre štrajk autodopravcov sú na R4 stovky odstavených kamiónov

V súvislosti so štrajkom autodopravcov je na rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach odstavených približne 240 kamiónov, pričom kolóna má dĺžku zhruba 5,6 kilometra. Niekoľko desiatok kamiónov je odstavených aj na ceste I/17 od kruhového objazdu v smere na Milhosť. Informovalo o tom vo štvrtok po 17.00 h Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.

„Podľa predbežných informácií by mal štrajk v jeho súčasnej podobe trvať do piatkového (10. 1.) rána, do 8.00 h,“ uviedla krajská polícia.

Štrajk, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a podporila ho Iniciatíva poľnohospodárov, sa koná od utorka (7. 1.) na viacerých miestach Slovenska. Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov a žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta.