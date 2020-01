Remišová: Plánované uznesenie NRSR o kríze v Iraku je marketingový ťah

Uznesenie Národnej rady SR k situácii v Iraku, ktoré chce na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu prijať Andrej Danko (SNS), je podľa Veroniky Remišovej (Za ľudí) marketingový ťah. „Uvidíme, čo v tom uznesení bude a následne sa vyjadrím, či ho podporíme alebo nie. Ale v každom prípade nemienime podporovať prázdne marketingové akcie,“ povedala Remišová v diskusii na Tablet.tv.

Samotné rozhodnutie presunúť sedem slovenských vojakov, ktorí v Iraku cvičili miestne bezpečnostné zložky, do Kuvajtu, pritom podpredsedníčka Za ľudí schvaľuje. „Myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie. Ak Irak chce, aby tam boli vojská NATO, respektíve naši vojaci, treba povedať, že môžu prispieť k stabilite v regióne. Ale treba povedať aj to, že naši vojaci tam neboli súčasťou vojenských operácií, boli to inštruktori,“ povedala.

Situácia na Blízkom východe je podľa nej vážna a treba ju riešiť s rozvahou. „Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, podľa toho sa tam môžu vrátiť alebo nie. Treba čakať na to, aké kroky podnikne iracká strana,“ konštatuje Remišová. V tejto súvislosti negatívne hodnotí medializovanú výmenu názorov medzi premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a predsedom parlamentu Andrejom Dankom. „Pokladám za veľmi nešťastné, že si druhý a tretí najvyšší ústavný činiteľ v takej vážnej situácii, aká nastala, odkazovali cez médiá namiesto toho, aby si sadli, na to majú Koaličnú radu, a dohodli sa, čo treba robiť,“ povedala.

Na kritiku predsedu Smeru-SD Roberta Fica, že skupina opozičných strán na svojom rokovaní 7. januára neformulovala spoločné stanovisko k irackej kríze, Remišová odpovedala, že nechcú robiť zo zahraničnej politiky vazala vnútropolitickej situácie. „Je to príliš vážna téma,“ tvrdí. Na pozvanie lídra Za ľudí Andreja Kisku sa v utorok 7. januára stretli na spoločnom obede zástupcovia jeho strany, PS/Spolu, KDH a SaS. Zástupca OĽaNO sa stretnutie neprišiel, údajne kvôli problémom s doručením pozvánky, a Sme rodinu nepozvali. „Igor Matovič musí sám zodpovedať na otázku, prečo neprišiel. Dôležité je, že sa chceme a vieme rozprávať,“ reagovala Remišová.

Zástupcovia opozičných strán sa na stretnutí zhodli, že spoločnými prioritami sú rezorty spravodlivosti, školstva a zdravotníctva, pričom konkrétne spoločné kroky by predstavili po voľbách. Podľa Remišovej však už teraz odborné skupiny jednotlivých strán diskutujú o prienikoch v ich programoch v týchto oblastiach. „Ak sa dohodnete, že spravodlivosť, školstvo a zdravotníctvo je priorita, tak sa dohodnete na tom, že zlú situáciu v školstve, zdravotníctve a vymožiteľnosti práva budete riešiť prioritne. Sú potrebné investície do školstva, investície do zdravotníctva a zaviazali sme sa, že tieto oblasti majú veľkú prioritu,“ odpovedala Remišová na otázku, či nie sú závery rokovania príliš všeobecné.

Každá zo strán podľa nej prináša vlastný uhol pohľadu, v porovnaní napríklad s liberálnou SaS je podľa nej Za ľudí sociálnejšie orientovanou stranou. “Máme v programe veľa sociálnych riešení, podporu mladých rodín či výstavbu 20.000 nových nájomných bytov,“ konštatovala. „Chceme pre ľudí istotu, že keď štát potrebujú, keď prídu o zamestnanie, stanú sa obeťou trestného činu, alebo ťažko ochorejú, štát im pomôže,“ zdôraznila podpredsedníčka Za ľudí.