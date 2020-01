Čo to znamená, ak niektorá postava vo filme pije mlieko?

Kvalitné filmy málokedy obsahujú scénky, ktoré nezapadajú do celkového obrazu. Aj ten najmenší detail vie o prostredí či postave prezradiť niečo, čo slová nevystihujú.

Nápoje vo filmografii predstavujú špeciálnu úlohu. Málokto by povedal, že zdvihnutie pohára mlieka k ústam vie divákovi prezradiť konkrétnu črtu postavy, ktorá mlieko pije.

Napríklad taký alkohol, často prezentovaný vo forme whisky, slúži na zdôraznenie brutality niektorej z postáv. Využitie mlieka vo filme má dokonca aj špeciálny názov - „the milk effect“, alebo mliečny efekt.

Mlieko môže v závislosti od žánru, režiséra, scenáristu alebo postavy, ktorá ho pije, symbolizovať viacero vlastností. Toto sú niektoré z nich:

Keď mlieko pije dospelý

Kto videl strhujúci film Luca Bessona Leon, ten si možno spomenie, že v jednej scénke je profesionálny zabijak zobrazený pri tom, ako pije mlieko.

Mlieko sa vďaka svojej farbe spája s čistotou a keďže ho v rôznych podobách väčšinou pijú deti, symbolizuje aj nevinnosť a detstvo. Presne takýto význam plní nápoj aj vo filme z roku 1994.

Leon síce navonok pôsobí ako tvrdý, nedostupný a uzavretý človek, no v jeho vnútri sa stále ukrýva dieťa a čistá duša.

Keď mlieko pije záporná postava

Spomeňme si teraz na trochu novší počin. Snímku Táto krajina nie je pre starých z roku 2007 režírovali bratia Coenovci a mohli sme sa v nej zoznámiť so zabijakom Antonom Chigurhom. Jeho správanie mohlo len ťažko u niekoho vyvolať sympatie.

V jednom prípade sa Chigurh vláme do príbytku potenciálnej obete, bez dovolenia zo stola uchmatne pohár mlieka a vzápätí ho vypije. Mlieko je v tomto prípade akousi demonštráciou Antonovej moci, ktorá však v cudzom prostredí pôsobí desivo. Chigurh pije mlieko, ktoré je symbolom pohodlia a domova, v domácnosti, ktorá mu nepatrí.

Ďalším príkladom je ropný magnát Daniel Plainview z filmu Čierna krv. Predtým, ako na konci filmu Plainview zabije kazateľa Elia, vysloví vetu, ktorá po anglicky znie „I drink your milkshake! I drink it up!“ český aj slovenský preklad nie je doslovný, no pri tejto príležitosti by sme toto zvolanie mohli preložiť ako „Pijem ti mliečny kokteil! Pijem ti ho!“ Kokteil v tejto scénke reprezentuje moc vraha nad obeťou.

Mlieko ako symbol skazenej morálky

Vo filme Quentina Tarantina Nehanební bastardi môžeme nájsť scénku, v ktorej francúzsky farmár ponúka pohár vína nemeckému dôstojníkovi. Dôstojník však odpovedá, že by si radšej dal pohár mlieka, ktorý po prinesení vypije na jeden dúšok.

Režisér v tomto bode demonštruje silu a deštrukciu niektorých základov. Záporná postava tu preukazuje svoju silu tým, že pije mlieko. Dáva tak jasne najavo svoju moc nad dobrom a čistotou.

Ďalší príklad môžeme hľadať vo filme Šialený Max: Zbesilá cesta. Možno si spomeniete na scénu so záberom na ženy, z ktorých odsávali materské mlieko, ktoré bojovníkom slúžilo ako prostriedok dodávajúci im silu a zdravie.

Keď vezmeme do úvahy, že v modernom svete je tabu hovoriť o bežnej konzumácii ľudského materského mlieka, môžeme usúdiť, že táto snímka pôsobí prinajmenšom provokatívne. Scéna má v skutočnosti divákovi ukázať, že post-apokalyptický svet je svojou podobou na míle vzdialený tomu, čoho sme svedkami dnes.

Mlieko ako pasca na diváka

V niektorých filmoch si môžeme všimnúť, že mlieko slúži na oklamanie diváka. Beloška Rose na začiatku filmu Uteč napríklad nosí biele pyžamo a pije nevinne pôsobiace mlieko. Má to navodiť dojem, že ide o neškodnú a dobroprajnú ženu. S ohľadom na zápletku má tiež farba mlieka význam ako protiklad k čiernej, ktorú spoločnosť často považuje za negatívnu farbu.

Mlieko sa objavuje aj vo filme z roku 1941 Podozrenie, ktorý režíroval majster strachu Alfred Hitchcock. Film nás núti veriť tomu, že šarmantný Johnnie sa pokúsil usmrtiť svoju manželku podaním jedu do mlieka, čo sa však nakoniec nepotvrdilo. Filmári vedia, že u diváka to vyvolá podvedomý pocit znechutenia – iba netvor by mohol poškodiť zdravý a čistý nápoj jedom.

Mlieko a vek postavy

Tento filmársky trik prekukne snáď každý. Mlieko v niektorých filmoch slúži na zdôraznenie mladistvého veku alebo správania postavy.

V americkej klasike Rebel bez príčiny napríklad hlavná postava, ktorú stvárňuje James Dean, večer pije alkohol, ktorý hneď po prebudení nahradí fľašou mlieka. Znamená to, že sa v mladíkovi sa bije dospelák s dieťaťom.

Leonardo DiCaprio sa vo filme Chyť ma, ak to dokážeš predovšetkým vďaka svojmu šarmu stáva pilotom. Svoju skutočnú nedospelosť pred divákmi odhalí v momente, keď sa ho letuška opýta, čo by si dal na pitie. Nie každému dospelému by ako prvá voľba napadlo práve mlieko.

V kultovom filme Stanleyho Kubricka Mechanický pomaranč sú hlavnými postavami tínedžeri. Tí si radi zájdu do mliečneho baru, kde pijú drogami obohatené mlieko. Autor tým chce povedať, že za všetkými hrôzami a násilím v skutočnosti stoja deti.