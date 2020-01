SHMÚ vydal predpoveď na najbližšie týždne. Čaká nás sneženie?

Najbližších sedem až 14 dní by sa nemalo výraznejšie ochladiť alebo by nemal všade napadnúť sneh. Vyplýva to z modelov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Predpovede sú zatiaľ podľa meteorológov pesimistické. Pre juhozápad krajiny bude poriadna zima v závere januára a vo februári raritou. „Je zrejmé, že v predpovedi modelov na obdobie od približne 15. januára je už dosť veľká miera neistoty. Treba veriť, že sa to ešte zmení a poriadne mrazy aj so snehom na celom území ešte do konca februára prídu,“ uviedol SHMÚ.

Ako príklad meteorológovia uvádzajú mesto Brezno, ktoré je približne 1500 metrov nad morom. Predpokladajú, že do 18. januára bude teplota v tejto hladine väčšinou na úrovni nuly až plus šiestich stupňov Celzia. Len prechodne tam bude okolo mínus troch stupňov Celzia.

„To znamená, že v uvedenom období model neráta so žiadnym vpádom arktického vzduchu do našej oblasti a na daný dátum bude okrem inverzných polôh najmä v denných hodinách teplo,“ hovoria meteorológovia. Toto obdobie by malo byť aj bez výdatnejších zrážok. „Relatívne teplo by podľa predpovede GEFS malo byť aj v období od 19. januára do 23. januára,“ uviedli.

SHMÚ zhodnotil, že síce prvé dni januára sú teplotne normálne, v decembri nebola ani jeden týždeň bez prestávky poriadna zima. December sa skončil podľa meteorológov ako veľmi výrazne teplotne nadnormálny. „V januári máme na východe aj v polohách do 300 metrov nad morom sneh, na západnom a strednom Slovensku to tak ani zďaleka nie je,“ poznamenali.

Prešov a Kamenica nad Cirochou mali doteraz 11 dní so snehovou pokrývkou. Kuchyňa a letisko v Bratislave mali doteraz jeden deň so snehom, ako priblížil SHMÚ. „Navyše na juhozápade bol na viacerých miestach sneh na zemi naposledy 2. decembra, takže tu sa o poriadnej zime veľmi rozprávať naozaj nedá,“ hovoria meteorológovia.

O poriadnej zime meteorológovia nehovoria ani pri teplote vzduchu. Aj napriek tomu, že v stredu (8. 1.) bolo v Zázrivej mínus 18 stupňov Celzia. Na juhozápade sú miesta, kde počas tejto zimy bola najnižšia teplota okolo mínus šiestich stupňov.