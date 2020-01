Video: Katastrofické následky požiarov je vidno z vesmíru, takto vyzerá Austrália

Dym z rozsiahlych prírodných požiarov, ktoré už niekoľko mesiacov sužujú Austráliu, sa dostal cez Tichý oceán a postihol mestá v Južnej Amerike, pričom môže dosiahnuť až Antarktídu, varovala Svetová meteorologická organizácia (WMO).

Dym z austrálskych požiarov už zmenil oblohu nad novozélandským mestom Auckland na jasno oranžovú, ale teraz má tento živel dosah aj na také vzdialené lokality, akými je centrálna časť juhoamerického štátu Čile, kde sa obloha následkom dymu zatiahla na šedo. Podľa WMO sa súmrak v argentínskom hlavnom meste Buenos Aires sfarbil do červena.

My last day of the decade felt like the apocalypse. Been covering the Australian bushfires for the last 6 weeks, but haven’t seen anything like yesterdays fire that decimated the town of Conjola, NSW. #bushfirecrisis #AustralianBushfires #NSWisburning work for @nytimes pic.twitter.com/KmVKqDMKsf