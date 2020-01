Scéna ako z hororu: Rodinnej tragédii vo Vrbnici zabránil syn

Rodinnú tragédiu, ku ktorej takmer došlo v utorok 7. januára v jednom z rodinných domov v obci Vrbnica v okrese Michalovce, odvrátil syn jej aktérov. Ako o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, útoku s nožom s úmyslom usmrtiť svoju manželku sa dopustil 57-ročný muž.

Útočník mal, ako Ivanová uviedla, vojsť za svojou 40-ročnou manželkou do spálne s kuchynským nožom v ruke, pričom sa ju najmenej trikrát pokúsil bodnúť do oblasti hrudníka a brucha. „Poškodená žena sa voči útoku aktívne bránila, v dôsledku čoho utrpela viaceré rezné poranenia na obidvoch rukách. Muž vo svojom útoku neprestával až do chvíle, kým do spálne nevošiel ich syn, ktorému sa podarilo otca odstrčiť a vytrhnúť mu z ruky nôž,“ priblížila Ivanová okolnosti konfliktu s tým, že vďaka synovej pohotovej reakcii sa žene podarilo zo spálne vybehnúť.

Útočníka bezprostredne po spáchaní skutku obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Poškodenú ženu ošetril zdravotnícky personál. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ľahké zranenia.

„Keďže muž svoj útok smeroval na životne dôležité orgány a v tomto prípade išlo aj o útok na chránenú osobu, vec z dôvodu vecnej príslušnosti prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý po zhromaždení a vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov 57-ročného muža obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu,“ uzavrela Ivanová s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov či na doživotie.