Video: Mala to byť žiadosť o ruku. Na takýto trapas dievčina v živote nezabudne

„Bozkávacia kamera“ je obľúbená zábavka počas športových zápasov v zámorí, ktorej úlohou je zobraziť na širokej obrazovke náhodne vybratý pár z publika, od ktorého sa očakáva, že si nejakým spôsobom vyjadrí sympatie. Väčšina dvojíc túto príležitosť využije na bozk alebo objatie, a niektorí dokonca pred všetkými požiadajú svoju polovičku o ruku.

Fanúšik hokejového tímu New York Islanders na zápase proti New Jersey Devils využil bozkávaciu kameru na to, aby nachytal svoju priateľku. V momente, keď na nich zaostrila kamera, muž sa postavil a kľakol si na jedno koleno, akoby sa chystal požiadať ju o ruku. Asi netreba dodávať, že žena bola z toho celá vo vytržení a s nadšením očakávala významný moment.

Namiesto zásnub ale nasledovalo pre niekoho nepekné fiasko. Kľačiaci muž v drese hokejového hráča Mata Barzala si nakoniec len zaviazal šnúrku na topánke. Tím Islanders nakoniec prehral proti Devils 2:1.

Na tomto zápase prehrali viacerí