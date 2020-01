4 tipy pri príprave cestovín, o ktorých ste ešte nepočuli

Cestoviny sú jedlo, s ktorým sa dá donekonečna experimentovať. Na trhu sú k dispozícii desiatky druhov v rámci rôznych cenových relácií a variabilita sa ponúka aj pri ich príprave.

Veľa začiatočníkov začína pri varení práve s cestovinami. Po čase nám ich príprava ide od ruky a máme za to, že ju zvládneme aj so zatvorenými očami. Mnoho ľudí ale nepozná triky, ktoré cestoviny privedú k dokonalosti. Poďme sa pozrieť na niektoré z nich.

Pred varením ich na chvíľu vložte do rúry

Môže to znieť šialene, ale cestoviny by ste hneď nemali hádzať do vriacej vody. Predtým ich ešte surové vložte do rúry a pri teplote 350° ich pečte asi 10-15 minút. Vďaka tejto technike budú mať výraznejšiu chuť.

Keďže pri tejto metóde cestoviny celkom vysychajú, bude im trvať dlhšie, kým sa v hrnci uvaria.

Chutnejšie špagety vďaka sóde.

Ak chcete špagetám dodať lepšiu textúru a výraznejšiu chuť, pridajte do 3 litrov vody 1 polievkovú lyžicu jedlej sódy a 1 polievkovú lyžicu kuchynskej soli. Po uvarení a scedení špagety opláchnite studenou vodou, aby ste ich zbavili pozostatkov sódy.

Instantné cestoviny so syrom si viete pripraviť za 10 minút

...a nebudete pritom ani potrebovať sporák alebo rúru. Hrnček do polovice naplňte kolienkami a posypte soľou (1/4 polievkovej lyžice) a mletým čiernym korením (1/4 polievkovej lyžice) a zalejte studenou vodou. Hrnček s ingredienciami zohrievajte v mikrovlnke na najvyššej teplote po dobu 3 minút.

Po 3 minútach vyberte hrnček z mikrovlnky a ingrediencie premiešajte. Následne ho vložte späť do mikrovlnky a zohrievajte ďalšie 3 minúty.

Na záver pridajte trochu mlieka a asi ½ pohára strúhaného čedarového syra. Obsah hrnčeka premiešajte a zohrievajte posledné 3 minúty.

Cestoviny sa hodia aj do rizota

Drobné cestoviny ako ditalini alebo orecchiette vedia spoľahlivo nahradiť ryžu pri príprave rizota.

Budete potrebovať:

1 polievkovú lyžicu masla

3 strúčiky nadrobno nakrájaného cesnaku

1 malú nadrobno nakrájanú cibuľu

450 gramov cestovín ditalini

6 hrnčekov zeleninového vývaru

1 polievkovú lyžicu soli

½ polievkovej lyžice mletého korenia

1 hrnček strúhaného parmezánu

½ hrnčeka rukoly (nemusí byť)

Na veľkej panvici na miernom plameni roztopte maslo. Asi 3 minúty na ňom opekajte cibuľu a cesnak a potom pridajte cestoviny a jednu šálku vývaru. Cestoviny neustále miešajte a postupne dolievajte ďalšie šálky vývaru. Keď sú cestoviny hotové, pridajte parmezán, soľ a korenie a podávajte posypané strúhaným syrom a rukolou. Dobrú chuť!