Streľba v centre Ottawy si vyžiadala "mnoho zranených"

"Mnoho" ľudí utrpelo v stredu zranenia pri streľbe v Ottawe. Na svojom Twitteri o tom informovala miesta polícia, ktorá vydala varovanie, aby obyvatelia zostali mimo inkriminovaných oblastí, kde sa medzičasom začala policajná operácia.

UPDATE | 3 people shot in downtown #Ottawa taken to hospital in serious condition. Gilmour Street is closed from Kent to Lyon. https://t.co/ClMh3Po9k8 #OttNews pic.twitter.com/b3bLwJtqZ9

One ambulance pulling away from the scene. If you live in the area and heard or saw anything, please shoot me a DM. pic.twitter.com/oOYFOnvKTR