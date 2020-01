V Bratislave hlásia zhustenú premávku, nehody i štrajk autodopravcov

V stredu zároveň v hlavnom meste na Rožňavskej v smere do centra pokračuje štrajk autodopravcov. Prejazd Rožňavskou je povolený len pre MHD. Na obchádzkach musia vodiči počítať so zdržaním.

Zelená vlna RTVS upozorňuje na nehodu štyroch áut v Bratislave na Staromestskej. Autá sa zrazili v podjazde smerom z nábrežia. Obchádzka vedie cez bus pruh. Zdržanie hlásia vodiči zatiaľ do desiatich minút. V stredu ďalej pokračuje štrajk autodopravcov. Neprejazdná je preto Rožňavská ulica pred križovatkou s Tomášikovou v smere do centra. Prejazd je povolený len pre MHD. „Na obchádzkach počítajte s kolónami a so zdržaním,“ varuje vodičov Zelená vlna RTVS.

Stella centrum eviduje kolóny a zdržania od desať do 20 minút na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, v hlavnom meste na ulici Svornosti, na Popradskej, Hradskej, Račianskej, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy. Taktiež pred Prístavným mostom, v smere od Zlatých pieskov. Kolóny sú hlásené aj z Čiernej Vody a z Vajnôr, medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, v Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy, za Blatným v smere na D1 a do Senca i v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova.