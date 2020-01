Ako za rok prečítať viac kníh? Poradia vám bestselleroví autori

Medzi najčastejšie novoročné predsavzatia patrí zdravší životný štýl, viac pohybu a viac času stráveného čítaním. Ako tieto priania premeniť na skutočnosť?

K zdravšiemu stravovaniu a cvičeniu vás síce nedovedú, ale autori bestsellerov sa jednoznačne vyznajú aspoň v technikách, vďaka ktorým počas roku prečítajú množstvo kníh.

Rob Moore je autorom vyhľadávaných motivačných kníh a kníh zameraných na rady pri finančnom hospodárení. Natalie Triceová má na konte zatiaľ dve publikácie a zaoberá sa prácou s verejnosťou. Trio autorov uzatvára Noor Hibbertová, ktorá je v zahraničí známa najmä vďaka svojim motivačným knihám. Inšpirujte sa ich radami, ako za rok zhltnúť čo najviac kníh.

Všade so sebou noste knihu

Namiesto browsovania na mobilnom prehliadači trávte voľné chvíle čítaním knihy. „Všade, kam chodím, si nosím knihu. Pomáha mi to prečítať zopár strán aj vtedy, keď si na to práve nevyhradím čas,“ zdôveruje sa Natalie Triceová.

Ak práve čítate niečo objemné alebo jednoducho nechcete so sebou vláčiť pár stoviek gramov navyše, stiahnite si knihu do mobilu alebo tabletu, ktorý môžete použiť takmer všade. Kniha je ideálnym spoločníkom najmä pre tých, ktorí za prácou dochádzajú.

Spravte si zoznam, ale neurčujte počet

Zoznam kníh, ktoré chcete prečítať, je skvelá motivácia. Inšpiráciu na nové diela môžete získať od priateľov alebo návštevou kníhkupectva.

Vyhnite sa stresu a nenúťte sa prečítať konkrétny počet kníh. „Niektorí ľudia si stanovujú presný počet kníh, ktoré chcú za rok prečítať. Ale tak, ako každé iné predsavzatie, aj táto snaha môže viesť ku sklamaniu. Vyhnete sa tomu tak, že budete čítať vtedy, keď na to budete mať chuť a keď vás to bude baviť. To je celá pointa kníh,“ hovorí Triceová.

Namiesto presného počtu kníh, ktoré by ste za rok mohli prečítať, si zostavte dlhší zoznam, ku ktorému môžete stále pridávať nové tituly.

Čítanie má prinášať radosť, ktorú nič nepokazí viac ako pocit zlyhania z toho, že ste neprečítali všetky knihy, ktoré ste si na začiatku roka určili.

Dajte druhú šancu nedočítanej knihe

Aj pri knihách platí, že nie všetko musí vyjsť na prvýkrát. „Možno ste len čítali dobrú knihu v nesprávnom čase,“ hovorí Rob Moore.

Ak vás kniha v minulosti nezaujala, možno sa na tom podieľali faktory, ktoré nijako nesúvisia s čítaním – napríklad zaneprázdnenosť alebo stres. To však neznamená, že vás nebude baviť, keď na ňu budete mať viac času.

Nechoďte vždy s davom

„To, že je kniha populárna, vždy neznamená, že si ju zamilujete,“ myslí si Moore. Niektorých nikdy nezaujmú najnovšie detektívne trháky, a nájdu sa skôr v literárnej klasike. Iným sa zas zapáči námet knihy, ktorá získala nelichotivé ohlasy. Jednoducho povedané – čítajte všetko, čo vám padne do oka.

Vyčleňte si časť dňa na čítanie

„Ranná polhodinka zasvätená knihe a káve je pre mňa skvelým štartom do dňa,“ hovorí Noor Hibbertová. Viac kníh prečítate aj vďaka tomu, že sa čítaniu budete pravidelne venovať. Vyčleňte si naň časť dňa, keď vám to najviac vyhovuje – napríklad pri cestovaní do práce a z nej alebo pred spaním.

Ak sa vám nedarí čítať každý deň, netrestajte sa za to. Čítanie robí radosť len vtedy, keď nie je nútené.