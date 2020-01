Toto sa stane s vašim telom, keď budete jesť iba hovädzie mäso

Rôzne internetové celebrity sa snažia rozšíriť trend, pri ktorom ľudia konzumujú výhradne hovädzie mäso. Často tvrdia, že im tento typ stravovania priniesol zázračné zdravotné benefity a stratu hmotnosti. Ako uvádza The Atlantic, vďaka takýmto neodborným radám sa influencerom na sociálnych sieťach darí zarábať mnoho peňazí.

Strava zložená iba z hovädzieho mäsa jednoducho neobsahuje živiny, ktoré človek potrebuje. Štúdie naopak ukazujú, že rastlinná strava je spojená so stabilnejšou hladinou cukru v krvi, zdravším krvným tlakom a zdravšími hodnotami cholesterolu.

Živočíšne tuky sú pre väčšinu ľudí jediným významným zdrojom nebezpečného cholesterolu. Zníženie spotreby mäsa preto môže viesť k výrazne lepším výsledkom krvných testov. Ako uviedla biochemička Johanna DiStefanová pre Livescience:

Existuje jedna veľká populácia, ktorá tradične konzumuje podobnú stravu založenú na hovädzom mäse. Je to kmeň Masajov, ktorý žije v Keni a severnej Tanzánii. Ako uvádza štúdia z roku 2012 publikovaná v časopise PLOS ONE, tento kmeň konzumuje takmer výhradne len mlieko, mäso a krv. Ako ukázali výsledky ich testov, Masajovia majú všeobecne nízku hladinu cholesterolu v krvi a nepreukazujú nezvyčajný výskyt srdcových chorôb.

Vedci však v tejto štúdii uviedli, že Masajovia majú pravdepodobne aj iné genetické predispozície, aby sa dokázali vyrovnať s ich neobvyklou stravou. Mäso, ktoré jedia ľudia v kmeni Masajov, tiež pochádza zo zvierat, ktoré vedú veľmi odlišný život od kráv, ktoré končia v supermarketoch inde na svete. Tento fakt tiež môže chrániť celkové zdravie Masajov napriek nedostatku rozmanitosti v ich strave.

Rakovina a srdcové choroby však nie sú jediným dôvodom, prečo si dopriať živiny z rôznych druhov potravín. Zabezpečíte si tak dostatok vitamínu C a A, minerály a látky, ktoré vaše telo potrebuje. Ako dodala DiStefanová:

„Ak jete len jednu vec - nemusí to byť hovädzie mäso, môžu to byť jablká - dostanete sa do stavu podvýživy, pretože neexistuje jedno jedlo, ktoré by mohlo poskytnúť všetko, čo potrebujete. “