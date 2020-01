Hollande: Trump pokynom zavraždiť generála Solejmáního ohrozil celý svet

„Rozhodnutie Donalda Trumpa je viac ako nešťastné, je to vážne a raz to musíme povedať, že nemôžeme podporovať to, čo sa stalo a čo predstavuje mimoriadne nebezpečnú eskaláciu napätia,“ uviedol exprezident v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Culture.

Hollande zdôraznil, že úlohou Francúzska je aj to, aby pripomínalo zodpovednosť. Podľa neho je zodpovednosť Iránu zrejmá, ako však dodal, treba tiež povedať Spojeným štátom, že útoky v takomto rozsahu sa nevykonávajú bez toho, aby sa zohľadnili možné dôsledky.

Exprezident sa zároveň dištancoval od svojho nástupcu vo funkcii Emmanuela Macrona, ktorý v nedeľu ubezpečil Donalda Trumpa o „plnej solidarite so spojencami“.

„Odkedy je prezidentom Spojených štátov amerických, Donald Trump ohrozuje svet,“ uviedol Hollande. „Irán sa, samozrejme, dopustil nebezpečných činov, vytvoril napätie v regióne - ale kvôli tomu, že veríme, že sa Irán dopustil závažných činov, nemusíme byť na rovnakej úrovni a používať porovnateľné prostriedky,“ opísal situáciu bývalý francúzsky prezident.