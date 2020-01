Seniori by si mali dávať pozor na podvodníkov, varuje polícia

"Od pracovníkov elektrární, plynární a iných žiadajte preukaz a zistite dôvod, prečo sa neohlásili vopred, ako je zvykom," radia bratislavskí policajti na sociálnej sieti. Odporúčajú seniorom, aby si pýtali identifikačnú kartu s fotografiou aj od pracovníkov donáškovej služby predtým, ako ich vpustia dnu.

„Neverte všetkému, čo znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda,“ hovoria policajti, poukazujúc na lákadlá, ako napríklad dovolenka zadarmo, zbierky na liečenie rôznych chorôb či nízke riziká a vysoké výnosy pri investovaní. Do telefónu nie je vhodné nikomu hovoriť čísla kreditných kariet, sociálneho poistenia či bankového konta. „Nenechajte sa tlačiť do podpisovania čohokoľvek, čítajte pozorne a majte pri sebe niekoho, komu dôverujete, aby všetko skontroloval,“ uzavreli policajti.

Začiatkom januára upozornila polícia v hlavnom meste na trik podvodníkov, pri ktorom páchateľ vstúpi do obydlia a predstiera vyplatenie výhry. Od seniora žiada rozmeniť bankovku vyššej hodnoty s odôvodnením, že ho chce vyplatiť, komplic zazvoní pri dverách bytu, aby odpútal seniorovu pozornosť a páchateľ v nestráženej chvíli odcudzí hotovosť, ktorú si dôverčivý senior uchováva u seba doma.