Na Lomnickom štíte namerali mínus 20 stupňov Celzia

Nízke teploty by sa mali v utorok (7. 1.) vyskytnúť v slovenských okresoch ako Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča a Spišská Nová Ves od polnoci do deviatej hodiny ráno. Teplota by sa mala pohybovať medzi -15 až -16 stupňov Celzia.

SHMÚ upozorňuje, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.