Most-Híd: Rozhodnutia týkajúce sa vojakov na misii NATO nemôžu byť individuálne

Tie by ani vo vypätých situáciách nemali byť individuálne, bez ich prerokovania so spojencami. V súvislosti so situáciou v Iraku a otázkou možného stiahnutia siedmich slovenských vojakov, ktorí plnia výcvikové úlohy v misii NATO, to uviedla strana Most-Híd.

Most-Híd takisto upozornil na to, že je nešťastné vnímať aktuálnu situáciu na Blízkom východe ako priestor pre predvolebné mediálne prestrelky. „Neponúkajú riešenia, naopak, vyvolávajú napätie a spochybňujú dôveryhodnosť SR,“ dodala hovorkyňa.

V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou v Iraku, po zabití iránskeho generála Kásema Solejmáního americkou armádou, vyzval predseda SNS Andrej Danko vládu a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby neodkladne poslali vládny špeciál pre siedmich slovenských vojakov, ktorí plnia úlohy v rámci výcvikovej misie NATO v Iraku a odviezol ich do vlasti.

Pellegrini po nedeľňajšom stretnutí s ministrom obrany SR Petrom Gajdošom (SNS) a náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom upozornil na to, že individuálne a nepremyslené akcie evakuácie malej skupiny siedmich vojakov by mohli ohroziť ich životy. Upozornil, že je potrebné počkať na rozhodnutie NATO a velenia misie, ak padne rozhodnutie o bezpečnej koordinovanej evakuácii celej výcvikovej jednotky, SR je pripravené vojakov z bezpečného miesta odviezť.

Minister obrany SR Peter Gajdoš potvrdil, že slovenskí vojaci v Iraku sú v dobrej morálnej kondícii a ani z ich strany neprišla požiadavka na evakuáciu.