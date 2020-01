Video: Muž sa chcel natočiť v kúpeľni. Toto mu urobil za chrbtom spolubývajúci

Muž sa na Twitteri podelil o jednu z pravdepodobne mnohých scénok, ktoré zažíva so svojim spolubývajúcim. Myslel si, že si pred kamerou zatancuje počas umývania zubov, keď mu zábery narušil väčší chlapík s lepšími pohybmi. Najprv sa potichu prikradol a predviedol svoj tanec, no nemal v pláne ukradnúť len show.

Muž zdvihol výstražnú tabuľu zo zeme a ovalil ňou spolubývajúceho, aby si mohol zobrať kameru a ďalej sa predvádzať. Útok má samozrejme svoju dohru a nasleduje beh o život, pretože omráčenie tabuľou bolo len dočasné.

I tried making a video this morning & my roommate did this pic.twitter.com/deJOfGnSwX