SHMÚ varuje pred poľadovicou, závejmi a vetrom. Výstraha platí pre viaceré kraje

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje v sobotu (4. 1.) pred poľadovicou na celom území Slovenska.

Na východe Slovenska vo väčšine okresov Košického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa od 4.00 h po celý deň, inde na Slovensku len do 10.00 h. V Žilinskom kraji a na viacerých miestach Trenčianskeho a Banskobystrického kraja sa poľadovica ojedinele môže tvoriť do 14.00 h, prípadne do 16.00 h. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako doprava, pohyb osôb a infraštruktúra, a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňuje SHMÚ na webovej stránke.

Pre ľudí môžu byť nebezpečné aj snehové jazyky a záveje, ktoré tiež hrozia na viacerých miestach večer od 20.00 h a aj počas noci a nedele (5. 1.). Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre celý Žilinský kraj, väčšinu Prešovského kraja a tiež okresy Banská Bystrica a Brezno.

V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji môže byť od soboty 22.00 h a počas noci silný vietor. Pre väčšinu Žilinského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad platí od 18.00 h výstraha pred vetrom na horách, po 22.00 h v niektorých miestach dosiahne druhý stupeň. Vietor na horách podľa meteorológov môže byť nebezpečný pri pešej turistike a horolezectve. Výstrahy SHMÚ priebežne aktualizuje.