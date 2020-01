Zlý spánok má prekvapivý vplyv na čuch. Následky pocítite na váhe

Po zlom spánku je ovplyvnená nielen naša schopnosť sústrediť sa, ale dokonca aj čuch. Podľa vedcov má tento zmysel za následok, že keď sme unavení, tak túžime po vysoko kalorickom jedle s vysokým obsahom tukov. Nové zistenia publikovali v časopise eLife.

Nedostatok spánku ovplyvňuje čuch dvoma spôsobmi. Po prvé tým, že sa vôňa jedla v mozgu stáva ešte príjemnejšou, a po druhé ovplyvňovaním mozgu v rozhodovaní, čo chceme jesť. Zmena v rozhodnutiach je spôsobená poruchou komunikácie v časti mozgu, ktorá prijíma signály o jedle.

Thorsten Kahnt, spoluautor štúdie, vysvetlil:

„Keď trpíte nedostatkom spánku, tieto mozgové oblasti nemusia mať dostatok informácií a nadmerne si to kompenzujete výberom jedla s bohatším energetickým signálom. Je tiež možné, že tieto ďalšie oblasti nedokážu udržať prehľad o ostrejších signáloch v čuchovej kôre. To by tiež mohlo viesť k výberu šišiek a zemiakových lupienkov. “

Predchádzajúce štúdie ukázali, že zlý spánok zvyšuje špecifické endokanabinoidy, ktoré sa prirodzene produkujú v tele. Endokanabinoidy sú dôležité pre reakcie mozgu na pachy a vôňu jedla. Tieto zlúčeniny dokážu znižovať úzkosť a zlepšovať náladu, ako aj zvyšovať chuť do jedla a príjem kalórií.

Kahnt povedal:

„Dali sme to všetko dohromady a pýtali sme sa, či zmeny v príjme potravy po nedostatku spánku súvisia s tým, ako mozog reaguje na pach jedla, a či je to v dôsledku zmien endokanabinoidov. Čo núti náš mozog odlišné reagovať, kvôli čomu jeme inak?“

V tejto štúdii mali účastníci 4 týždne dobrý spánok a potom im bolo dovolené spať iba štyri hodiny denne počas ďalších 4 týždňov. Dostávali kontrolované menu na raňajky, obed aj večeru a bolo im ponúkané občerstvenie.

Kahnt povedal:

Tiež jedna z endokanabinoidných zlúčenín známa ako 2-OG bola zvýšená v krvnom sére účastníkov po noci zlého spánku.

Štúdia odhalila, že piriformná kôra kódovala pachy silnejšie u jedincov s nedostatkom spánku. Piriformná kôra je oblasť v mozgu, ktorá vysiela informácie do inej časti nazývanej insulárny kortex, ktorá má silný vplyv na rozhodovanie.

Zdá sa, že zlý spánok znižuje komunikáciu medzi týmito oblasťami, zatiaľ čo 2-OG ju zvyšuje, čo vedie k tomu, že túžime po vysoko kalorických potravinách.

Ako dodal Thorsten:

"Naše zistenia naznačujú, že nedostatok spánku spôsobuje, že náš mozog je viac náchylný na lákavé vône jedla, takže možno by stálo za to urobiť si odbočku, aby ste sa vyhli miestnemu obchodu so šiškami, keď sa budete nabudúce ponáhľať na let o 6:00. “