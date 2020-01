LOVCI LEBIEK ZADRŽALI NEBEZPEČNÉHO MUŽA Tomáš Dž. (31) bol ešte v júni minulého roka neprávoplatne odsúdený na 15 rokov nepodmienečne za vraždu, ktorú mal spáchať v roku 2018 v Michalovciach. V tragický deň otvoril dvere spolujazdca cúvajúceho taxíka a jednou ranou s nožom mal spôsobiť smrť iného muža. Deň pred nedávnymi Vianocami, 23.12.2019, prebiehalo odvolacie konanie na Krajskom súde v Košiciach, kde sa očakávalo vynesenie právoplatného rozsudku a teda pravdepodobne okamžitý nástup Tomáša na výkon trestu. Tomáš sa prostredníctvom svojho obhajcu ospravedlnil formou „PN-ky“, ktorú sudca neuznal a nariadil jeho predvolanie. Tomáš sa dal na útek, čo spustilo pátrací proces po jeho osobe – sudca vydal ešte v ten deň príkaz na zatknutie. Keďže muž sa naďalej skrýval aj počas vianočných sviatkov a existovala reálna obava, že pod vplyvom alkoholu by mohol spáchať ďalší násilný skutok, prípad si dňa 27.12. prevzali cieľoví pátrači z Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, prezývaní verejnosťou ako „lovci lebiek“. Ešte v ten istý deň vďaka intenzívnej operatívno-pátracej činnosti bol Tomáš Dž. zadržaný v Michalovciach. Zadržanie vykonali „kukláči“ z Pohotovostného policajného útvaru z Košíc, na akcii sa podieľali aj kolegovia z OR PZ Michalovce. Sudca vzal zadržaného muža do väzby, počas ktorej sa očakáva vynesenie právoplatného rozsudku, pred ktorým už určite neujde.