Toto s vaším telom spraví 10 týždňov vegánskeho stravovania

Možno ste o tom ešte nepočuli, no okrem skoncovania s fajčením a častejšieho cvičenia patrí medzi obľúbené novoročné predsavzatia aj vegánske stravovanie. Tento trend si vo svete získal názov „Veganuary“ (z anglického vegan a January – vegánsky január) a každoročne sa mu oddáva čoraz viac ľudí.

V snahe zistiť, prečo je vegánska strava pre niekoho takým lákadlom, redaktorka britského plátku Independent Olivia Petterová podnikla pokus, v rámci ktorého sa na 10 týždňov vzdala akýchkoľvek potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu.

Petterová sa k myšlienke vegánskeho januára stavala najprv skepticky. Ako veľká milovníčka syra a pizze sa bála, že svoju prísnu diétu poruší najmä kvôli týmto dobrotám. Po celých 10 týždňoch ale uznáva, že vegánske stravovanie napokon nebolo veľkou výzvou a pripúšťa, že s ním neprestane ani v budúcnosti.

K Petterovej presvedčeniu o tom, že vegánske stravovanie nie je nezvládnuteľným cieľom, prispelo aj niekoľko pozitívnych zmien, ktoré na sebe v priebehu 10 týždňov spozorovala.

„Keď vylúčime etické a environmentálne aspekty, existuje kopa štúdií, ktoré potvrdzujú zdravotné výhody vegánskej stravy, vrátane zníženého rizika srdcovo-cievnych ochorení a ochrany pred cukrovkou.“

Redaktorka na sebe po viac ako 2 mesiacoch života bez mäsa a mlieka spozorovala tieto zmeny:

„Zamilovala som sa do jogy.“

Olivia poznamenáva, že rozhodne nepatrí medzi osvietencov, ktorí zasvätia svoj život spirituálnemu spoznávaniu samého seba, no aj tak sa jej podarilo zamilovať sa do jogy. Podľa nej pomalé cviky jogy súvisia so svedomitejším spôsobom výberu potravy.

„Zdržanlivosť je jedným z hlavných komponentov klasickej definície jogy. Tento termín je známy tiež pod názvom ‚ahimsa‘, čo v hindčine a budhizme znamená súcit.“

„Zrýchlilo sa mi trávenie.“

Vďaka zvýšenému príjmu vlákniny sa vegáni môžu tešiť z dobrého zdravia čriev. Súvisí to tiež so zníženou hladinou zápalu v tele a kvalitnejším trávením. Tieto pozitíva sa dostavili aj u Petterovej.

„Napriek tomu, že som ako vegánka jedla rovnaké množstvo kalórií ako predtým, všimla som si, že každé jedlo celkom strávim do hodiny – bez ohľadu na to, ako rýchlo alebo pažravo som ho zjedla.“

Redaktorka tiež poznamenáva, že ani neskoré večere jej nespôsobujú žiadne ťažkosti a po prejedaní sa rýchlejšie vracia späť do normálu. Z jej života celkom zmizlo nafukovanie.

„Som plná energie.“

Petterová hodnotí zmenu stravovania pozitívne aj z hľadiska vlastnej životaschopnosti. Tvrdí, že v porovnaní s obdobím, keď jedla mäso a syr, sa dnes cíti energickejšie a životaschopnejšie. Poobede sa zaobíde bez zdriemnutia a ráno sa jej dokonca darí vstávať v rovnakom čase aj bez budíka.

„Mám čistejšiu pokožku.“

„Čítala som, že k tomu môže dôjsť, ale úprimne som tomu neverila – až kým som sa nevrátila do práce po dovolenke v Spojených štátoch. V tomto čase som bola už 6-týždňová vegánka a tri kolegyne vzdali kompliment mojej ‚žiarivej‘ pleti.“

„Naučila som sa prejedať ‚po vegánsky‘.“

Redaktorka vysvetľuje, že aj napriek zdravej strave sa ako vegánka stále dokázala prejedať. Či už išlo o hummus, pita chlieb alebo arašidové maslo, všetky tieto produkty si s radosťou dopriala, kým nemala dosť. Takýchto dní ale nebolo veľa, keďže vďaka dostatočnému príjmu vlákniny sa väčšinu času cítila sýto.