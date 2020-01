Pošta upozorňuje na dočasnú odstávku služieb

Všetky informačné systémy Slovenskej pošty budú od piatka 3. januára 20.00 h do utorka rána 7. januára vypnuté. Nebudú dostupné žiadne poštové služby, BalíkoBoxy, funkcionality mobilnej aplikácie ani internetová stránka pošty. Zároveň budú celoplošne všetky pobočky zatvorené, pričom v tomto termíne ide o 223 pôšt.

Všetky služby, ktoré Slovenská pošta štandardne poskytuje, budú znovu dostupné od utorka rána (7. 1.), a to v závislosti od obnovy prevádzky dátového centra. Údržba informačných systémov je naplánovaná počas víkendu a štátneho sviatku, keď je štandardne viac ako 85 % pobočiek pošty mimo prevádzky a v súlade s poštovými podmienkami a licenciou Slovenská pošta nedoručuje zásielky. Rovenská priblížila, že prevádzka dátového centra nie je verejnosti prístupná a podlieha špeciálnemu bezpečnostnému režimu.

Ako dodala, procesy, ktoré eviduje zákazník pred poštovou priehradkou, sú automatizované a prepojené informačnými systémami IT infraštruktúrou cez celé Slovensko. Ide o sieť vyše 1500 pobočiek a niekoľko desiatok ďalších útvarov Slovenskej pošty. Všetky elektronické služby sú zabezpečované cez informačné systémy, ktoré sa sústreďujú v dátovom centre Slovenskej pošty.

„Pôvodné dátové centrum bolo vybudované pred dvadsiatimi rokmi. Modernizácia služieb, a teda aj ich procesov, so sebou priniesli potrebu rozsiahlej technickej údržby IT spojenej s vybudovaním efektívnejšieho dátového centra a presunom existujúcich zariadení do nových priestorov a prevádzky,“ ozrejmila Rovenská.

Hovorkyňa zároveň poznamenala, že Slovenská pošta priniesla v roku 2019 ďalšie moderná služby pre verejnosť a zamestnancov. Stratégia Pošta 2020 podľa jej slov buduje modernú a efektívnu poštu. Priniesla mobilnú aplikáciu, viac BalíkoBoxov, platbu kartou na pobočkách pôšt, platbu faktúr cez QR kód či efektívnejšiu prevádzku vďaka väčšiemu počtu pobočiek s vyvolávacím systémom a wifi pripojenia zadarmo.

Pošta súčasne pripravuje aj pilotné doručovanie vo večerných hodinách, ďalšie rozšírenie siete a funkcionalít BalíkoBoxov či platbu kartou u kuriérov. Zvýšený komfort v doručovaní zásielok by malo priniesť aj moderné logistické centrum vo Zvolene s plne automatizovanými triediacimi linkami.