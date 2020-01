Babiš v novoročnom prejave utešoval obyvateľov, aby sa nebáli

„Často počujete v médiách, že sa ochladzuje svetová ekonomika, že prídu horšie časy, že všetky plány nezvládneme... Nebojte sa, nemáme sa čoho báť, čaká nás skvelé obdobie,“ povedal líder vládnej strany ANO Babiš, ktorý svoj prejav predniesol ako posledný z najvyšších českých ústavných činiteľov.

Česká republika má podľa Babiša stále dvojnásobný rast, ako je priemer krajín Európskej únie ako aj veľmi nízku zadlženosť. Krajine sa podľa Babiša darí. Vyzdvihol, že ČR má najnižšiu nezamestnanosť v EÚ, najnižšie rozdiely medzi príjmami bohatých a chudobných. Česi sú podľa neho najmenej ohrození chudobou a sociálnym vylúčením.

Babiš venoval veľkú časť svojho prejavu tzv. Národnému investičnému plánu, ktorý jeho vláda nedávno predstavila. „Predstavte si, že by som bol Harry Potter, mal čarovnú paličku a premenil tie projekty na skutočnosť. Stali by sme sa okamžite druhým Švajčiarskom,“ uviedol Babiš.

Predseda českej vlády hovoril aj o klimatickej zmene. Vláda podľa neho prijala opatrenia, ako jej vplyvu čeliť. „Výrazne znižujeme emisie skleníkových plynov, investujeme do obnoviteľných zdrojov a pripravujeme sa na koniec doby uhoľnej,“ zhodnotil český premiér s tým, že vláda sa zamerala aj na boj so suchom.

Budúcnosť je podľa Babiša v jadrovej energii. „A nech sa to našim južným susedom páči, alebo nie, musíme investovať do energetickej bezpečnosti, to znamená do jadrovej energie. Inak nesplníme klimatické ciele. Som rád, že sme v Bruseli nedávno jadro presadili ako čistý zdroj,“ dodal.