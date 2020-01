Pápež priznal, že "stratil trpezlivosť" s neukáznenou veriacou

Pápež ju v reakcii dvakrát buchol po ruke, informovala agentúra AFP.

„Veľakrát strácame trpezlivosť. Stáva sa to aj mne. Ospravedlňujem sa za zlý príklad zo včerajška,“ uviedol pápež pred omšou vo Vatikáne, na ktorej odsúdil násilie voči ženám.

Na videozázname vidieť, ako sa 83-ročný pápež odvracia od ženy, ktorá niečo vykrikuje, potom ho schytí za ruku a takmer ho stiahne na zem. František ju v snahe vyslobodiť sa dvakrát udrel po ruke. Kráčal potom s istými ťažkosťami už vo väčšej vzdialenosti od návštevníkov a uvoľnil sa, keď prišiel do kontaktu s deťmi.

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu