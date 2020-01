Danko: Najdôležitejšie je, že sa zdvihne minimálny dôchodok, to bol ťažký boj

Aj to považuje predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko za najdôležitejšie zmeny, ktoré sa mu v uplynulom roku podarilo presadiť. Mrzí ho napríklad, že sa nepodarilo presadiť zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu.

„Pre mňa najdôležitejšie bolo, že sa rapídne zdvihne minimálny dôchodok o 55 eur. To bol ťažký boj, pretože spočíval okrem iného v naviazaní percenta na priemernú mzdu v hospodárstve. To znamená, že každý január, pokiaľ sa bude dariť ekonomike, by mali rásť aj minimálne dôchodky, a tie by mali tlačiť aj na rast iných dôchodkov,“ skonštatoval Danko.

Danko v rámci bilancie za uplynulý rok ocenil tiež zriadenie fondu na podporu športu a to, že vláda odsúhlasila vyčlenenie 20 miliónov eur na šport a ďalších 60 miliónov na infraštruktúru. „Také peniaze do športu nikdy nešli,“ podotkol.

Šéf parlamentu vyzdvihol aj zníženie dane z príjmu pre malých podnikateľov. Dodal, že sa osvedčili aj rekreačné poukazy. Čo sa týka národohospodárskeho efektu, tvrdí, že rekreačné poukazy zabezpečili o päť miliónov viac prenocovaní a vytvorenie cez 12.000 nových pracovných miest. Odmieta, že by rekreačné poukazy škodili mestám a obciam, naopak, myslí si, že im zarábajú napríklad na legalizácii ubytovaní. „Takmer osem percent čiernych ubytovaní sa zlegalizovalo. Všetko to má viac výhod ako nevýhod,“ doplnil.

Podľa vlastných slov ho mrzí, že rekreačné poukazy nie sú pre všetkých. „Snažím sa vysvetľovať, že to nie je žiadne zaťaženie ani miest, ani obcí, ani štátu. Málo podnikateľov si uvedomuje, že to treba kombinovať s trinástym platom,“ skonštatoval s tým, že podnikatelia môžu prostredníctvom poukazov ušetriť na daniach a odvodoch.

Danko tvrdí, že treba ľudí naučiť si rekreačné poukazy vypýtať. Okrem stravovania zamestnancov považuje za podstatné aj ich oddych a rekreáciu. „Je strašne veľa pracujúcich ľudí, ktorí si nedopriali za celý svoj život žiadnu dovolenku, a vy si musíte oddýchnuť, musíte sa naučiť trošku žiť,“ podotkol.

Danka tiež mrzí, že sa mu nepodarilo presadiť zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu. Ako príklad uviedol Tatársku republiku, kde podľa jeho slov oddelili od ministerstva kultúry cestovný ruch a dvojnásobne im za dva roky vzrástol počet turistov.