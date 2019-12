Pozor na nebezpečenstvo otravy alkoholom či úrazy z pyrotechniky

„Počas minuloročného Silvestra a prvých hodín nového roka museli záchranári zasahovať až v 101 prípadoch ťažkej intoxikácie alkoholom. Najviac pacientov s otravou alkoholom bolo v Prešovskom kraji – až 24, naopak najmenej v Trnavskom a v Nitrianskom kraji, v ktorých potrebovalo pomoc záchranárov zhodne po sedem pacientov,“ uviedla Krčová.

V dôsledku neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou sa na prelome minuloročného Silvestra a Nového roka zranilo 36 pacientov. Najviac v Trnavskom kraji, kde záchranári ošetrili deväť osôb, najmenej v Banskobystrickom kraji, kde sa zranila jedna osoba. Medzi pacientmi bolo až deväť detí.

„Našťastie, úraz s fatálnymi následkami sme v tejto súvislosti neevidovali. Väčšina pacientov však utrpela popáleniny, zranila si prsty na rukách a horné končatiny, niektorí utrpeli poranenia zraku a sluchu,“ dodala Krčová.

Občania by podľa OSZZS pri odpaľovaní zábavnej pyrotechniky mali dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ako používať len overenú, nepoškodenú a certifikovanú pyrotechniku s návodom na použitie. OSZZS upozorňuje, že doslova hazardovaním so životom je odpaľovať pyrotechniku pod vplyvom alkoholu či drog. Netreba tiež zabúdať, že deťom pyrotechnika do rúk zásadne nepatrí.

V prípade úrazu OSZZS odporúča rýchlo a dostatočne dlho chladiť popálené miesto a ak ide o popáleniny väčšieho rozsahu, urýchlene volať na linku 155 alebo vyhľadať lekársku pomoc. Pri úraze treba zastaviť krvácanie a ak je rana väčšieho rozsahu, volať 155.

Pri ľahšej forme otravy alkoholom OSZZS odporúča vyspať sa a piť veľa tekutín. Pri ťažšej forme otravy alkoholom treba uložiť osobu do stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami a kontrolovať ju. Ak sa nepreberá a má sťažené dýchanie, občania by mali volať 155 a riadiť sa pokynmi operátora. V prípade, že postihnutá osoba nedýcha, treba okamžite začať s oživovaním.