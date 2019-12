Rusko a Ukrajina stále nepodpísali nový kontrakt o tranzite plynu

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil podľa agentúry Interfax rokovania za komplikované. "Rokovania sú zdĺhavé, nechceme robiť žiadne predpovede."

Ruský plynárenský koncern Gazprom a ukrajinská spoločnosť Naftogaz počas celého víkendu rokovali vo Viedni, zatiaľ však nedospeli k výsledku. Rokovania sa začali vo štvrtok (26. 12.) Podľa zdrojov sa diskutuje o každej čiarke. Zatiaľ nie je jasné, kedy príde k podpisu kontraktu. Platnosť aktuálneho kontraktu sa skončí v utorok (31. 12.).

Rusko a Ukrajina po rokovaniach sprostredkovaných Európskou úniou (EÚ) už pred vyše 1 týždňom (19. 12.) ohlásili, že sa v princípe dohodli na dodávkach plynu. Neskôr uviedli aj prvé detaily, nový kontrakt by mal napríklad platiť na najbližších 5 rokov.

Objem plynu, ktorý sa má v ďalších rokoch transportovať cez ukrajinské územie, bude výrazne menší než v minulosti. Ukrajina by privítala čo najväčší objem, keďže má príjmy z tranzitných poplatkov. Doteraz sa cez Ukrajinu do Európy prepravovalo okolo 90 miliárd kubických metrov (m3) ruského plynu za rok. V roku 2020 by to malo byť len 65 miliárd m3 a od roku 2021 do roku 2024 už len 40 miliárd m3 ročne.